Oskar mag lange Spaziergänge

Oskar wurde von seinem ehemaligen Besitzer aus Krankheitsgründen im Tierheim abgegeben. Geboren wurde er 2007 und „ist für sein Alter unfassbar fit“, wie die Mitarbeiter des Tierheims betonen. Täglich möchte der Schäferhund-Mischling bis zu zweimal spazieren gehen, auch größere Runden. Aber er hält sich auch gerne mit Menschen im Garten oder auf der Terrasse auf.

Rüde braucht auch ruhige Momente

Der kastrierte Rüde verfügt über einen sehr guten Grundgehorsam. Auf die Kommandos „Sitz“ oder „Halt“ reagiert er anstandslos. Zudem verträgt er sich auch mit anderen Hunden. Allerdings sollte man Oskar nicht überfordern, denn er hat auch einmal gerne seine Ruhe und fordert diese ein. Dann mag er es nicht, wenn Kinder etwa einfach auf ihn zustürmen. Wenn der Schäferhund-Mischling in eine Familie kommt, sollten die Kinder also bereits in einem Alter sein, dies zu verstehen.

Wer Interesse an Oskar hat, kann ihn im Kreis-Tierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert“ kennenlernen. Das Büro ist freitags, samstags und sonntags für Besucher von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen ist eine Besichtigung und Tiervermittlung auch nach Terminvereinbarung möglich. Weitere Informationen gibt es unter (0 64 21) 4 67 92. (kse)