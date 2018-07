Sechs Quadratmeter für sechs Löffel gesucht

Und weil er sich mit seinen Gehegegenossinnen "Mrs. Shaob" und "Brownie" so gut versteht, soll das Trio am besten gemeinsam vermittelt werden. Mindestens im Doppelpack - und auch nur in einen bis dahin kaninchenfreien Haushalt - verlassen die vier Jahre alten Löwenköpfchen "Mrs. Shaob" und "Brownie" das Tierheim. "Die beiden sind ein eingespieltes Team und mobben andere Artgenossen", sagt Tierpflegerin Alexandra Willert. Nur dem Giganten "Leon" begegnen sie mit Respekt. Dass "Brownie" nur noch ein Auge besitzt, sei kein Problem. "Sie kommt damit super klar", versichert Willert.

Da der dreijährige Deutsche Riese ("Leon") ein wenig mehr Platz benötigt als die meisten anderen Kaninchen, sollte das Gehege mindestes sechs bis acht Quadratmeter groß sein.

Weitere Informationen: Tierschutzverein Wetzlar und Umgebung, Magdalenenhäuser Weg 34, 35578 Wetzlar, Telefon: (0 64 41) 2 24 51, www.tierheim-wetzlar.de. Geöffnet ist mittwochs, samstags und sonntags jeweils zwischen 14.30 und 17 Uhr. (dwe)