Tierheim vermittelt Cindy, Maxi und Tim

„Cindy“ und „Maxi“ sind Zwergkaninchen-Geschwister. Sie wurden 2014 geboren und haben ihr Leben bisher gemeinsam verbracht. Sie sollen zusammen in ein neues Zuhause vermittelt werden. Die beiden sind Abgabetiere. „Cindy“ ist sehr lieb und ruhig. „Maxi“ ist etwas dominanter und abenteuerlustiger. Die Kaninchen sind zutraulich.

Außer diesen beiden leben derzeit noch sieben weitere Kaninchen in der Einrichtung. Sie wurden vom Veterinäramt beschlagnahmt und warten nun auf ein neues Zuhause.

Für den geschätzt zehn Jahre alten „Tim“ soll ebenfalls eine neue Familie gefunden werden. Der Kater war am 18. September in Dillenburg in der Marbachstraße gefunden worden. Der Stubentiger hat eine entzündete Haut, die Ursache dafür ist noch nicht gefunden. „Tim“ ist sehr nett, freundlich und verschmust. Vielleicht wäre er gerne Einzelkater.

Tierfreunde, die einem der Bewohner aus dem Dillenburger Tierheim ein Zuhause geben möchten, sollten vor einem Besuch unbedingt einen Termin vereinbaren. Die Mitarbeiter sind unter (0 27 71) 3 22 22 zu erreichen. Das Tierheim hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten.

Weitere Infos gibt es auf www.tierheimdillenburg.de. (kaw)