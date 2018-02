Vier Kaninchen und eine Katze brauchen Hilfe

„Elli“ wurde am späten Abend des 4. Februars in der Turmstraße in Herborn gefunden. Die Katze, die vermutlich im Oktober 2016 geboren wurde, ist weder tätowiert noch hat sie einen Chip, so dass ihr Besitzer nicht gefunden werden kann. „Elli“ ist sehr lieb, anhänglich und verschmust. Sie ist gesundheitlich fit. Nun wird ihr Besitzer gesucht.

Kaninchen auch paarweise abzugeben

Ein neues Zuhause sollen die vier Kaninchen bekommen, die seit dem 6. Dezember in der Einrichtung leben. Sie sind zwischen einem halben und einem drei viertel Jahr alt und kommen aus nicht optimaler Haltung. Mittlerweile haben sie sich gut erholt. Die Kaninchen sich freundlich und zutraulich. Sie können paarweise und einzeln vermittelt werden.

Besuche im Tierheim sollten vorher unter (0 27 71) 3 22 22 vereinbart werden. Es gibt keine regelmäßigen Öffnungszeiten. (kaw)