Wer erkennt „Belle“ und „Henry“ wieder?

"Belle" ist wahrscheinlich ein Norwegische-Waldkatze-Mix und vermutlich 2015 geboren. Sie wurde Anfang Juli in Haiger gefunden. Der langhaarige Stubentiger ist sehr nett und freundlich. Die Katze ist weder gechipt noch tätowiert, so dass der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden kann. Wer „Belle“ (er)kennt, der sollte sich im Tierheim melden.

Gleiches gilt für Kater „Henry“. Der unkastrierte Kater ist ebenfalls seit Anfang Juli in der Einrichtung in Dillenburg. Zuvor war er ein halbes Jahr lang in Uckersdorf gesehen worden. Er kam mit Katzenschnupfen, abgemagert und verwahrlost ins Tierheim, wo er nun gepflegt und aufgepäppelt wird. Er hat derzeit eine Krankheit, die es ihm nicht erlaubt, draußen zu sein. „Henry“ muss als Einzelkater gehalten werden. Der Fundkater ist sehr lieb und zutraulich.

Das Tierheim in Dillenburg ist unter Telefon (0 27 71) 3 22 22 erreichbar. Da die Einrichtung keine regelmäßigen Öffnungszeiten hat, sollten an einem Besuch Interessierte einen Termin vereinbaren. Weitere Informationen gibt es unter: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)