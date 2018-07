Wer möchte einsame „Stefanie“ ?

„Stefanie“ ist zwölf Jahre alt und sehr einsam. Das soll sich nun ändern. Der Wellensittich soll in ein Zuhause vermittelt werden, in dem er seinen Lebensabend mit Artgenossen und in einer großen Voliere erleben darf.

Auf ihre Besitzer wartet Katze „Paula“. Die geschätzt etwa drei Jahre alte Katzendame war Ende Mai in Langenaubach Tierfreunden in der Straße „Untere Struth“ zugelaufen. Dort wurde sie versorgt, seit dem 15. Juli ist sie nun im Tierheim.

Wer vermisst Katze „Paula“?

„Paula“ ist sehr lieb und mit Artgenossen verträglich. Sie ist gesund und fit, leider aber nicht gekennzeichnet.

Das Tierheim Dillenburg ist unter (0 27 71) 3 22 22 zu erreichen. Unter dieser Nummer sollten Besucher vorher unbedingt einen Termin vereinbaren – die Einrichtung hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten.

Weitere Informationen gibt es unter www.tierheimdillenburg.de. (kaw)