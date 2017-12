Wer nimmt „Silvi“ oder „Clooney“ auf?

TIERHEIM Zwei Fundkatzen warten in Dillenburg auf neue Besitzer

DILLENBURG Die beiden Katzen, die in dieser Woche auf der Vermittlungsliste des Dillenburger Tierheims ganz oben stehen, sind schon seit Monaten in der Einrichtung. Für sie werden dringend Familien, gesucht, die sie bei sich aufnehmen.

„Silvi“ ist eine etwa vier Jahre alte Fundkatze aus Weidelbach. Sie ist seit Anfang März im Tierheim in Dillenburg. „Silvi“ ist ein wenig zurückhaltend und streicht nicht sofort jedem Fremden um die Beine. Sie wartet erst ab. Wenn sie Vertrauen gefasst hat, dann schmust sie gerne.

Im Tierheim ist die Freigängerin sehr unglücklich und hat Stress. Für sie sucht das Tierheim ein Zuhause, in dem sie entweder als Einzelkatze oder mit einem lieben Artgenossen leben kann.

„Clooney“ ist ein Kater, der am Feline Immundefizienz-Virus (FIV) erkrankt ist und nicht mehr nach draußen darf. Die Erkrankung schränkt den fünf bis sechs Jahr alte Stubentiger nicht ein: Er ist topfit, sehr zutraulich und ein Schmusekater.

Auch er ist ein Fundtier: „Clooney“ kam Mitte August aus Breitscheid nach Dillenburg. Er soll in ein Zuhause vermitteln werden, in dem er in der Wohnung, vielleicht zusammen mit einer ebenfalls FIV-positiven Katze, leben kann.

Das Dillenburger Tierheim hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Interessenten und Besucher sollten daher unter (0 27 73) 3 22 22 einen Termin vereinbaren. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)