Yala möchte die Welt erkunden

Bei der tierärztlichen Untersuchung wurde eine starke Sehschwäche durch eine unbehandelte Augenerkrankung festgestellt. Dabei handelt es sich um KSC (Keratitis superfizialis chronica), eine chronisch verlaufende Entzündung der Hornhaut auch als „Schäferhundkeratitis“ bezeichnet.

Durch eine Behandlung konnte Yalas Sehvermögen bereits sehr verbessert werden. Damit das so bleibt, braucht sie lebenslang Augentropfen und beim Aufenthalt im Sonnenlicht eine UV-Brille (diese hat sie bereits im Tierheim bekommen).

Bisher nur im Zwinger gelebt

Yala ist sehr freundlich und auch verschmust. Sie hat in ihrem bisherigen Leben nur im Zwinger gelebt. So muss sie an das Leben mit Menschen in einer Wohnung erst noch gewöhnt werden. Auch den Umgang mit Artgenossen hat die Yala nie gelernt und reagiert anderen Hunden gegenüber häufig zu offensiv. Dabei lässt sie sich aber durchaus korrigieren und in ihre Schranken weisen.

In ihrem neuen Zuhause sollte sie besser der einzige Hund sein - oder bereits vorhandene Hunde erst vorab langsam kennenlernen. Katzen und Kleintiere sollten aber besser nicht im neuen Heim leben. Ältere, verständige Kinder ab etwa 16 Jahren wären möglich. Yala trägt ihre UV-Brille problemlos, neigt aber alleine im Tierheim-Zwinger noch dazu sie wieder abzustreifen. Das Tierheim wünscht sich für sie passende, vielleicht auch schäferhunderfahrene Menschen, die ihr ein liebevolles Heim mit guter Auslastung schenken, sie an die Welt heranführen und verantwortungsbewusst auf ihre Augen aufpassen.

Wer sich für Yala interessiert, kann sie im Kreis-Tierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert“ kennenlernen. Das Büro ist freitags, samstags und sonntags für Besucher von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen ist eine Besichtigung und Tiervermittlung auch nach Terminvereinbarung möglich. Weitere Informationen gibt es unter (0 64 21) 4 67 92. (en)