25 Köpfe. 50 Hände. 100 Jahre.

Die Fa. F. u. W. Brockhaus wurde im August 1921 in Wuppertal als Druckerei gegründet. Zwei Brüder, Felix und Walter Brockhaus, hatten den Mut, die Aufbruchsstimmung nach dem großen Weltkrieg zu nutzen und ein modernes Unternehmen zu schaffen. Von Anfang an war das Bestreben, sowohl Standardprodukte für die Industrie und Verlage in guter Qualität und hohem Nutzwert zu liefern, als auch Satz, Grafik und eine Kunstbuchbinderei für höchste Ansprüche vorzuhalten. Die Gründer konnten damals nicht ahnen, dass schon bald eine weiterer Weltkrieg toben würde, noch weniger, dass sehr viel später eine Pandemie die ganze Welt in eine schwere Krise stürzen würde. Aber sie haben einen Betrieb gegründet, der sich an geänderte Lagen anpassen konnte, und manche Krisen, die von außen eingestürmt sind, gemeistert hat.

Felix Brockhaus hatte familiäre Verbindungen nach Hessen, seine Frau kam aus Dillenburg. So kam es, dass Brockhaus hier 1946 einen neuen Standort fand. 1947 wurde die Firma bei der Industrie- und Handelskammer als Mitglied Nr. 27 (!) offiziell beurkundet.

Der Erfolg des Unternehmens steht heute nach eigenen Angaben auf 3 Säulen:

Leistungen und Produkte für Markenhersteller . Die Marke macht Produkte unterscheidbar, sie wertet ein Produkt oder eine Dienstleistung auf. Der gute Name wird zur Empfehlung, und wir machen ihn sichtbar. Dafür übernehmen wir Redaktionsaufgaben, gestalten, übersetzen und programmieren Inhalte in alle Sprachen und Kanäle.

Leistungen und Produkte für Verlage . Für Verlage haben wir eine ganze Menge auf Lager. Die speziellen Herausforderungen des Marketings und der Produktherstellung sind uns seit der Gründung 1921 vertraut. Wir liefern Ideen für neue Produkte und entwickeln sie zur Marktreife. Um den Inhalt kümmern wir uns aber auch: Wir erstellen, gestalten und lektorieren u.a. Periodika, produzieren auf unseren modernen Maschinen und versenden direkt an den Endkunden in alle Welt.

Leistungen und Produkte für Industrie und Handwerk . Alles, was Ihr Haus verlässt, macht Eindruck. Und der erste Eindruck soll immer ein guter Eindruck sein. Produktausstattung, Dokumentation und smarte Logistik sind nicht bloß notwendige Übel, sondern wertvolle Bestandteile der Gesamtleistung. Durch optimierte Prozesse wird Geld gespart und gleichzeitig der Wert erhöht.

Vor einigen Jahren wurde der Begriff „Zufriedenheit“ für Brockhaus bewusst formuliert und definiert:

Zufriedenheit entsteht, wenn ein Produkt oder eine Leistung die Erwartung des Empfängers erfüllt oder sogar übertrifft. Wer seine Kunden zufriedenstellt, schafft Werte.

Dabei ist es wichtig, die gesamte Kette im Auge zu behalten: Der Kunde ist zufrieden, wenn er bessere Produkte und Dienstleistungen erhält. Damit kann er wiederum seine Kunden zufriedenstellen und für sich selbst erfolgreich sein. Und der Erfolg des Kunden macht wiederum den Lieferanten zufrieden.

Seit 100 Jahren ist Brockhaus am Markt. Obwohl heute sehr viel mehr als früher hergestellt wird, ist die Mitarbeiterzahl relativ konstant geblieben. Immer passend zum aktuellen Marktgeschehen wurde das Angebot weiterentwickelt. Heute arbeiten ca. 25 Fachleute in verschiedenen Disziplinen zusammen für „Druck und Design aus Dillenburg“.