LAHNHOF. IHR LOGENPLATZ AM FLUSS.

LEBEN AM WASSER.

Noch 3 Neubau-Wohnungen im Lahnquartier verfügbar!

Sie prägen das Stadtbild von Wetzlar neu und unverkennbar: die drei Lahntürme der Wohnanlage

Lahnhof. Die einzigartige Lage direkt am Fluss garantiert einen freien Blick auf die Lahn, egal aus welcher Etage. Alle Wohnungen sind mit Balkonen oder Loggien ausgestattet, die großen Fenster öffnen die Räume zum Fluss.

Mit Blick auf die aktuelle Inflation in Höhe von über 7%, macht eine Investition in eine Immobilie sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger Sinn. Wir möchten Ihnen daher gerne eine der noch verfügbaren 3-Zimmer Wohnungen in erster Reihe des Lahnufers in Wetzlar anbieten.

Ein Vorteil als Krisensichere Kapitalanlage besteht im Bautenstand des Projektes, die Fertigstellung ist für den Herbst 2023 avisiert, befindet sich kurz vor Fertigstellung des Rohbaus und kann daher zu den Preisen vor der „Kostenexplosion“ im Bereich der Roh- und Baustoffe angeboten werden.

