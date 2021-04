1. Mai in Gießen: DGB kehrt auf die Straße zurück

Präsentieren auf dem Kirchenplatz das Motto für den 1. Mai 2021: Brigitte Lauhues (ver.di), Werner Liedtke (IG BAU), Klaus Steup (GEW) und Klaus Zecher (Vorsitzender DGB Kreisvorstand). Foto: Schäfer

GIESSEN - Das Familienfest auf dem Kirchenplatz muss am Samstag, 1. Mai, Pandemie-bedingt ausfallen. Allerdings wird alles andere - Kundgebung, Demonstrationszug und kulturelles Programm - veranstaltet. Der DGB stellte in einem Online-Gespräch sein Programm für den Tag der Arbeit vor. Gewerkschaftssekretär Robin Mastronardi moderierte die Präsentation, an der außer dem Kreisvorsitzenden des DGB Klaus Zecher auch die Mitglieder des Kreisvorstandes Brigitte Lauhues (ver.di), Werner Liedtke (IG BAU) sowie Klaus Steup (GEW) teilnahmen. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet: "Solidarität für die Zukunft."

Nachdem die Veranstaltung zum Tag der Arbeit letztes Jahr Corona-bedingt nur digital durchgeführt werden konnte, kehre der DGB in diesem Jahr umso entschlossener auf die Straßen zurück. Mit Abstand, Maske und unter Beachtung der Hygienevorschriften soll am 1. Mai für "Gute Arbeit" sowie eine soziale, gerechte und ökologische Zukunft demonstriert werden. Das Motto "Solidarität ist Zukunft" drücke die Überzeugung aus, dass der Ausweg aus der aktuellen Krise sowie die Antwort auf die vielfältigen Herausforderungen in der Arbeitswelt und der Gesellschaft in dem zentralen Wert "Solidarität" liege, so Mastronardi. Wesentlich dafür sei die Zusammenarbeit von allen gesellschaftlichen Kräften, für die eine gute Gesellschaft nicht aus starken Einzelnen, sondern aus einem solidarischen "Wir" bestehe. "Wenn wir in den langen Monaten der Pandemie eines gelernt haben, dann das: Niemand bewältigt diese Krise allein. Nur als Wir, nur wenn wir gemeinsam handeln, finden wir den Weg in eine gute Zukunft. Mit guten Arbeitsbedingungen für alle in einer gesunden Umwelt. Gemeinsam mit allen Beschäftigten und starken Gewerkschaften." Der DGB fordert auf: "Schließt Euch unserem Protest an und feiert gemeinsam mit uns einen bunten, solidarischen und kämpferischen 1. Mai 2021 in Gießen!" DGB-Kreisvorsitzender Zecher beklagte, dass die Arbeitnehmer die Zeche der derzeitigen Krise bezahlen müssten. "Solidarität muss eine gerechte Verteilung bewirken. Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten." Solidarität müsse auch für einen gerechten Welthandel gelten. "Diese darf nicht an den Grenzen von Deutschland und der EU enden." Internationale Mindeststandards bei den Arbeitsbedingungen und ein "tatsächliches" Verbot der Kinderarbeit, forderte Zecher. Entsprechende "schöne Labels" seien kein Garant dafür. "Die Konzerne müssen die Verantwortung übernehmen und haftbar dafür gemacht werden." Solidarität heiße auch "für uns als Gewerkschaft", so der DGBler, die Straße nicht denen zu überlassen, die entsolidarisieren wollten. Geschichte solle sich zwar nicht wiederholen, jedoch sei daraus zu lernen. Faschismus und Neofaschismus und die damit verbundene Hetze gelte es in Solidarität zu bekämpfen.

Zecher geißelte die Tarifflucht vieler Unternehmen statt Solidarität mit ihren Arbeitnehmern zu zeigen. "Bei einer Ausschreibung gewinnt der billigste. Die einzige Bedingung ist ein garantierter Mindestlohn." Firmen, die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellten, hätten höhere Kosten zu tragen. "Dadurch bedingt führt das zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren, weil das Angebot generell etwas höher ist", kritisierte er und forderte: "Ausbildung darf kein Kostenfaktor darstellen!"

Solidarität sei auch bezüglich einer gerechten Verteilung der Arbeit notwendig. Es mangele an dieser für die Frauen, die derzeit die Hauptlast bei den Schulschließungen trügen. "Es kann nicht sein, dass zu hundert Prozent in den Produktionsbetrieben gearbeitet wird und die Schulen geschlossen sind." Andere Länder ließen trotz höherer Infektionszahlen ihre Schulen geöffnet. "Besonders die Schüler aus finanziell schwach gestellten FamiIien sind bereits abgehängt worden." Vor allem Bildung dürfe keinesfalls vernachlässigt werden. Diese sei das A und O für die Zukunft unseres Landes.

In der gesamten Gesellschaft sei diese angemahnte Solidarität gefordert. So bedinge diese auch, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten. Als dem entgegenstehend führte er prekäre finanzielle Situationen und extrem hohe Mieten an.

In diesem Jahr wird es keine zentrale Hauptrede auf dem Kirchenplatz geben, sondern verschiedene kleine Redebeiträge aus den Betrieben und von Organisationen/Initiativen. Außer diesen ist ein kulturelles Rahmenprogramm mit Musik geplant. Auftakt ist um 10.30 Uhr auf dem Kirchenplatz, vom dem anschließend die Demonstration startet. Um 14 Uhr wird es einen Livestream der DGB Bundesebene geben. Dieser kann auf Facebook, Youtube oder auf der DGB-Homepage verfolgt werden.