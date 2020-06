10 000 Euro von Frauen für Frauen in Gießen

Zufriedene Gesichter bei der Spendenübergabe: Mareike Banka (Club-Präsidentin Gießen), Kerstin Pfeiffer (Autonomes Frauenhaus) sowie Nadine Syler (Unvergesslich Weiblich) im Kreise weiterer Soroptimistinnen. Foto: Schleenbecker-Büttner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Das Frauennetzwerk "Soroptimist International Club Gießen" hat insgesamt 10 000 Euro an zwei Gießener Institutionen übergeben, die sich um die Rechte und Belange von Frauen kümmern. So erhielten Mitarbeiterinnen des Autonomen Frauenhauses 5500 Euro für ihre bedeutsame Arbeit.

Das Frauenhaus bietet Frauen in akuter Not eine Möglichkeit, aus Situationen von häuslicher Gewalt zu entfliehen und verschafft ihnen und ihren Kindern eine Bleibe. Hier unterstützen die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses die Betroffenen beim Start in ein Leben ohne gewalttätigen Partner. Des Weiteren wurden 4500 Euro an "Unvergesslich Weiblich" übergeben. Seit Anfang der 1980er Jahre bietet der Verein in der gesamten mittelhessischen Region Kurse in Selbstbehauptung für Mädchen und Frauen jeden Alters an.

Die stattliche Spendensumme, die Soroptimist International Club Gießen übergeben konnte, stammt aus dem Erlös des Benefizkonzerts, das Anfang Februar in der Uniaula stattfand. Bereits zum 20. Mal stellten die Gießener Soroptimistinnen in Eigenregie ein Konzert mit klassischer Musik auf die Beine, dessen Erlös jedes Jahr einem guten Zweck dient. "Soroptimist International Club Gießen konnte in den vergangenen zwei Jahrzehnten weit über 100 000 Euro an ganz unterschiedliche Institutionen spenden. In unserem Jubiläumsjahr haben wir uns bewusst dafür entschieden, zwei lokal agierende Einrichtungen zu unterstützen, auch wenn wir uns auch überregional für Frauen und Mädchen und deren Rechte und Interessen einsetzen", erklärte Dr. Mareike Banka, die derzeitige Präsidentin des Frauennetzwerks. Seit Anbeginn der Benefizveranstaltungen sind die Konzerte ein tolles Angebot im Kulturkalender der Stadt und mittlerweile ein fester Bestandteil. Durch Kontakte von Clubmitglied Dietgard Wosimsky, die ein Netzwerk zu Musikern in ganz Deutschland pflegt, konnten immer wieder hochkarätige Ensembles an die Lahn geholt werden, um hier für den "guten Zweck" ihr Können zu zeigen. Regelmäßig sind die Konzerte sehr gut besucht. Mit dem Beginn des Konzerts, sonntags um 16 Uhr, bereitet Soroptimist International ein Angebot, das auch von Familien mit Kindern und älteren Menschen gerne genutzt wird, denen ein Klassikkonzert am Abend zu spät für einen Besuch ist.

Knapp 500 Personen kamen zum Jubiläumskonzert in die Gießener Ludwigstraße, um fünf Streicher des SWR Symphonieorchesters und der Staatsoper Stuttgart zu erleben. "Was für eine tolle Verbindung - schöne Musik hören und über unsere Arbeit berichten. Mit dem Erlös können wir besondere Projekte verwirklichen, an die wir ansonsten gar nicht denken könnten", so Kerstin Pfeiffer, Mitarbeiterin des Autonomen Frauenhauses.