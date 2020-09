10 Jahre Kompetenzzentrum berufliche Bildung der Lebenshilfe Gießen

Zusammen arbeiten, zusammen feiern: Das KobBi blickt auf zehn erfolgreiche Jahre zurück. Foto: Lebenshilfe Gießen

Giessen (chn). Runder Geburtstag in der Siemensstraße: Das Kompetenzzentrum berufliche Bildung der Lebenshilfe Gießen, kurz "KobBi" genannt, feierte am 1. September sein zehnjähriges Bestehen - und blickt auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte zurück. Bis 2010 war der Berufsbildungsbereich (kurz: "BBB") noch in allen fünf Werkstätten der Lebenshilfe integriert. Unter dem damaligen Vorstand Magnus Schneider fiel der Beschluss, diese Struktur zu verändern, den Bereich auszugliedern und zu zentralisieren. Als Ort hierfür konnte das Gebäude in der Siemensstraße 6 ausfindig gemacht werden, in der sich zuvor die sogenannte Reha-Werkstatt Mitte - heute im Erdkauter Weg ansässig - der Lebenshilfe Gießen befand.

Zur Gründung des zentralen Berufsbildungsbereichs gab es rund 25 Teilnehmer - heute sind es circa 120 Personen. Die Absolventen bekommen seit 2018 jährlich im Hermann-Levi-Saal im Beisein der Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz feierlich ein Zertifikat übergeben. "Eine Würdigung inmitten der Stadt, vor Publikum, gemeinsam mit den Angehörigen - das ist eine tolle Sache. Das ist Inklusion und wertschätzt die Arbeit, Anstrengungen und Bemühungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen", betont Dirk Oßwald, Vorstand der Lebenshilfe Gießen. Für dieses Jahr ist die Zertifikatsübergabe für den 3. November geplant.

Von Beginn an war es Ziel des Berufsbildungsbereichs, dessen Leitung heute Stefan Bolz innehat, Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung oder einer chronischen psychischen Erkrankung bessere Wahlmöglichkeiten beim Ergreifen eines Arbeitsplatzes zu gewährleisten, differenzierter auf die Teilnehmer eingehen und eine umfassende berufliche Orientierung und Qualifizierung bieten zu können. "Vorher war die berufliche Bildung eher Teil des Produktionsalltags und konzeptionell nicht ganz einheitlich aufgebaut", erinnert sich Bolz. "Das hat sich mit der Etablierung des BBB verändert."

Heute gliedert sich die berufliche Bildung nach einem durch die Agentur für Arbeit anerkannten Konzept in drei Abschnitte mit einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten: Nach einem dreimonatigen Eingangsverfahren kommt es zur einjährigen Grundlagenqualifizierung, dem sich im zweiten Jahr die Aufbauqualifizierung anschließt. Anfänglich können sich alle Teilnehmer in verschiedenen Arbeitsbereichen der Lebenshilfe erproben, ehe sie sich entscheiden, wo sie arbeiten möchten. "Dadurch können Wünsche und Interessen sehr gut berücksichtigt werden", sagt Stefan Bolz und ergänzt: "Früher mussten die Mitarbeiter mit Behinderung in den Werkstätten arbeiten, die am nächsten an ihrem Wohnort lagen."

Mitarbeiter umwerben

Die "größte Revolution dieses neuen Systems", so Bolz weiter, sei der Umstand, dass die Werkstätten um die zukünftigen Mitarbeiter werben müssen. "In einer Schreinerei fehlen Mitarbeiter? Dann muss man sich um diese bemühen. Oder man muss Arbeitsbereiche schaffen oder erweitern, die den gegenwärtigen Interessen entsprechen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Dem wird die Lebenshilfe Gießen auch gerecht. Am Ende entscheiden die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - die Menschen haben durch diese Struktur wirklich gewonnen", erklärt der BBB-Leiter. Im Rahmen des Berufsbildungsbereichs können Menschen mit Behinderung aber nicht nur in den Werkstätten der Lebenshilfe Gießen reinschnuppern und Kompetenzen erwerben, darüber hinaus kommt es auch zu Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. "Das, was vor zehn Jahren begann, war eine Professionalisierung der beruflichen Bildung. Es konnten ferner einheitliche und werkstattübergreifende Arbeitsstandards geschaffen werden, zudem hat sich aber auch die gegenseitige Vernetzung unserer Werkstätten und des BBB noch einmal verbessert", resümiert Bolz und freut sich vor allem über den Umstand, dass das "Wunsch- und Wahlrecht" bis heute funktioniert: "In der Regel bekommt jeder, der den Berufsbildungsbereich durchläuft, auch den Arbeitsplatz, den er sich wünscht."

Unter dem Dach des Kompetenzzentrums feiern indes noch weitere Lebenshilfe-Einrichtungen mit beim zehnjährigen Jubiläum. Heute finden sich in dem Gebäude in der Siemensstraße auch noch die Mitarbeiter der "Unterstützten Beschäftigung" (UB). Auch der Eingangsbereich der Tagesförderstätten der Lebenshilfe Gießen hat hier seine Räumlichkeiten, ebenso die Familien-, Krisen- und Sexualberatung und das Büro der Oldtimerspendenaktion. "Mir ist besonders wichtig zu betonen, dass wir uns hier wirklich als ein Haus verstehen", freut sich Stefan Bolz über ein gutes kollegiales Miteinander. Dieses soll und wird auch in Zukunft Bestand haben - auch wenn Corona einem großen Jubiläumsfest einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Für die Zukunft wünscht sich Bolz vor allem eins: "Schön, wäre es, wenn wir für den Berufsbildungsbereich weiterhin die nachgefragten Praktikumsplätze hätten, auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt - damit auch in den nächsten zehn Jahren jeder den Arbeitsplatz findet, den er anstrebt."

Weitere Informationen gibt Stefan Bolz Interessenten unter der Rufnummer 0641/9721055-100 oder per E-Mail an info@kobbi-giessen.de.