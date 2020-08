100 000 Euro für Kinderhospizarbeit in Gießen und Umgebung

Großzügig: Familie Pamukci übergibt den Scheck in Höhe von 50 000 Euro als Zustiftung an Klaus Arnold von der Bürgerstiftung Mittelhessen. Foto: Weller

Giessen (red). Die Bürgerstiftung Mittelhessen ist um einen weiteren Stiftungsfonds und damit verbunden 100 000 Euro gewachsen. Der Vorstandsvorsitzende Klaus Arnold zeigte sich erfreut über das Ansinnen der in Gießen geborenen Dr. Ursula Türck-Frühauf, insgesamt 50 000 Euro für die Förderung von Kinderhospizarbeit zur Verfügung zu stellen. Unterstützt werden sollen Einrichtungen und Institutionen, die Kinder behandeln und pflegen, wenn sie an tödlich verlaufenden Krankheiten leiden. Ferner sollen zum Beispiel Elternvereine, die Familienangehörigen Unterkunft im Umfeld ihrer kranken Töchter oder Söhne ermöglichen, in den Stiftungszweck einbezogen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für Erwachsene gibt es seit einigen Jahren die Option, in unterschiedlichen Formen die letzte Phase ihres Lebens in einer für sie angenehmen Umgebung mit spezieller Betreuung weitgehend schmerzfrei verbringen zu können. Für Kinder herrsche auf diesem Gebiet jedoch großer Mangel. Und genau das habe die Gründerin der Stiftung dazu bewogen, sich diesem Themenkomplex zu widmen. Die Information über die Bürgerstiftung durch Klaus Arnold habe dann den Ausschlag für ihr Engagement gegeben.

Die Begeisterung von Ursula Türck-Frühauf wirkte offenbar ansteckend. Denn in intensiven Gesprächen seien auch die Wetzlarer Sermin und Ferat Pamukci auf das Herzensanliegen "Kinderhospizarbeit" aufmerksam geworden. Den beiden in Gießen geschäftlich tätigen Unternehmern sei schnell klar gewesen, diesen Stiftungsfonds mit zusätzlichen 50 000 Euro stärken zu wollen. "Es macht uns sehr glücklich, mit den in der Region erwirtschafteten Einnahmen auch regionale Einrichtungen unterstützen zu können", erklärt Ferat Pamukci seine Entscheidung. Nun wolle man sich zusammensetzen und beratschlagen, welche konkrete Hilfestellung die Bürgerstiftung angehen könne, ergänzt Klaus Arnold.

Wer ebenfalls einen finanziellen Beitrag leisten möchte, kann das auf folgendes Konto tun: Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE41 5139 0000 0105 4838 30, Verwendungszweck: "Zustiftung".