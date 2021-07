100 000 Euro von Pascoe für Pflegekräfte in Gießen

Mit einer Spende von 100 000 Euro hat Pascoe Naturmedizin die Pflegekräfte des UGKM bedacht. Foto: Wißner

GIESSEN - "Also das ist ein im hohen Maße erfreulicher Anlass, aus dem wir uns heute hier treffen", begrüßte Prof. Werner Seeger, ärztlicher Geschäftsführer des Gießener Universitätsklinikums, das Geschäftsführer-Ehepaar Jürgen F. und Annette D. Pascoe zu einer außergewöhnlichen Spendenübergabe vor dem Haupteingang des Klinikums. "Pascoe Naturmedizin" hatte dem Klinikum zu Beginn des Jahres 100 000 Euro für die Pflegekräfte gespendet, um sich auf diesem Wege für deren Einsatz in der Corona-Pandemie zu bedanken.

Wie Pascoe erklärte, war 2020 ein herausforderndes Jahr. Besonders die Pflegekräfte mussten aufgrund der Corona-Pandemie weit über ihre Leistungsgrenzen gehen. Umso wichtiger ist es, dass diese Leistung öffentlich anerkannt und monetär gewürdigt wird. Der Staat hat eine Corona-Prämie steuer- und sozialversicherungsfrei ausgelobt. Doch längst nicht alle konnten davon profitieren. Emotional berührt nahm auch die Geschäftsführung von Pascoe Naturmedizin durch einen Zeitungsartikel zur Kenntnis, dass auch in ihrer Heimatstadt nicht alle Arbeitnehmer, die am Limit arbeiten, um Menschenleben zu retten, in den vollen Genuss eines abgabefreien Bonus kommen. 2020 war für Pascoe ein sehr gutes Geschäftsjahr und die Unternehmensleitung konnte den Mitarbeitern einen Bonus zu Weihnachten zahlen. Gerade vor diesem Hintergrund fasste die Geschäftsführung den beherzten Entschluss, 100 000 Euro an die Pflegekräfte des Uniklinikums Gießen zu spenden.

Voraussetzung war, dass sichergestellt sein musste, dass die Pflegekräfte den Bonus frei von Steuer- und Sozialabgaben auf ihr Konto bekommen. Rund 300 Mitarbeiter profitierten von der Spende und Pflegedirektor Lothar Zörb versicherte, dass das Ende Juni bereits ausgezahlte Geld "ganz gezielt und gerecht an die Mitarbeiter aller Stationen verteilt wurde, die direkt mit Covid-19 zu tun hatten". Wie die Eheleute Pascoe bei der symbolischen Spendenübergabe an Seeger, Zörb und die kaufmännische Geschäftsführerin Dr. Christiane Hinck-Kneip betonten, sei es gerade in dieser herausfordernden Zeit wichtig, sich immer wieder auch auf das zu konzentrieren, was erfreut und was Kraft schenkt. "Als Gemeinschaft sollten wir die Leistung der Pflegekräfte öffentlich wertschätzen und finanziell anerkennen. Unternehmen, die in diesem Jahr erfolgreich sein durften, legen wir ans Herz, sich mit den Kliniken in ihren Städten in Verbindung zu setzen. Es gibt immer Möglichkeiten, die Arbeit der Pflege zu unterstützen."

Ihren Dank brachten die Mitarbeiter mit einem großen Dankesschreiben zum Ausdruck, das Tobias Kempf im Auftrag der anwesenden Pflegedienstleitungen, Stationsleitungen und Pflegekräfte den Eheleuten Pascoe überreichte. "Das hat uns sehr gefreut und berührt und wir möchten nun nochmals öffentlich Danke sagen für diese besondere Form von Unterstützung."