100 Demonstranten wollen mehr Platz für den Radverkehr

Die Demo-Teilnehmer klingelten auf dem Berliner Platz eine Minute für weniger Autos.

GIESSEN - Kinder und Jugendliche sollen sich mit dem Fahrrad sicher in Gießen bewegen können. "Dazu brauchen wir mehr Platz für den Radverkehr." So lautete die Hauptforderung zu Beginn der zweiten Kidical-Mass-Demo am Samstagnachmittag in Gießen.

In mehr als 100 Städten in fünf europäischen Ländern waren an diesem Wochenende Eltern mit ihren Kindern auf den Stadtstraßen unterwegs. In Gießen wurden vom Ordnungsamt 100 Fahrräder gezählt, die sich vom Universitätshauptgebäude in der Ludwigstraße aus in Gang setzten, durch die Goethestraße bis zur Südanlage zogen, von dort über die Westanlage bis zum Oswaldsgarten, wo es auf der Kreuzung von zahlreichen Passanten Beifallskundgebungen gab.

Nach einem kurzen Abstecher in die Weststadt kehrte der Tross an der Schlachthofstraße um, um durch die Neustadt, den Marktplatz und Asterweg erneut auf den Anlagenring, diesmal die Nordanlage, zu gelangen. Nach der Ostanlage und der Moltkestraße wurde die Grünberger Straße erreicht. Über den Ludwigsplatz hinweg endete der Straßenablauf der Demo auf dem Berliner Platz, der für einige Minuten blockiert wurde.

"Motor aus! Motor aus!", schallte es aus hundert Kehlen, und dann klingelte es eine Minute lang. Die Abschlusskundgebung fand vor dem Rathaus statt. Hier wurden vier hessische Radiosender - HR, FFH, Planet Radio und Harmony FM - über Lautsprecher angerufen, um sich über deren "Rundfunkwarnungen der Autoraser vor Blitzern" zu beschweren.

