100 Gründe, die für Gießen sprechen

GIESSEN - Ist ihr neues gemeinsames Buch nun eine Hommage an eine liebenswerte Stadt oder doch eher eine Verteidigungsschrift gegen ignorante Auswärtige geworden? "Irgendwie beides", sagt Andreas Eikenroth. Er hat die launigen, kurzweiligen Texte beigesteuert, die von den stimmungsvollen Fotos Katrina Frieses illustriert werden. Dabei war es "überhaupt nicht schwer, 100 Gründe zu finden", die dem Projekt den Titel gegeben haben, versichert der den Lesern des Anzeigers wohlbekannte Autor. Ganz im Gegenteil: "Ich hätte auch noch ein paar mehr gehabt." Jetzt liegt das Werk der beiden vor und die Leser können selbst nachprüfen, ob Gießen so "latscho" - also großartig - ist, wie es im Titel heißt.

Von Liebig bis Schweiger

Die Idee zu dem etwas anderen Reiseführer entstand bei einem Kneipengespräch mit einem Kumpel, erzählt der 54-Jährige. "Es ging um die Stadt. Und da verfällst du ja schnell in diesen Lokalpatriotismus und fängst an, zu schwärmen." Gibt es also wirklich ein paar gute Gründe, Gießen zu lieben? "Es gibt mindestens 100, hab' ich da 'rausposaunt." Doch bald darauf wollte er überprüfen, ob seine wohlwollende Meinung auch den Fakten standhält - und begann zu recherchieren. Das Ergebnis ist eine amüsante, kurzweilige Einführung geworden, die bei der "zentralen Lage" der Stadt beginnt und bei "Dem Gießener" als Archetypus endet. Dazwischen finden sich bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten, hässliche und weniger hässliche Bauwerke, ebenso wie zahlreiche Kapitel, die auch viele Einheimische noch überraschen dürften.

"Es ist kein Lexikon", betont der auch als Comiczeichner bekannte Autor, der mit seiner Kapitelauswahl den "Geist der Stadt einfangen wollte". Auf die üblichen langweiligen Baedeker-Fakten hat er verzichtet und stattdessen eine lockere, humorvolle Liebeserklärung an die Stadt verfasst. So sollen auch beide Lesergruppen gleichermaßen angesprochen werden: die Neu-Gießener, die sich mit der Umgebung vertraut machen wollen, ebenso wie die Alt-Gießener, die ihre wohlbekannte Heimat noch einmal neu entdecken möchten.

Aufgeführt sind in dem Buch natürlich all die Prominenten, die in Gießen ihre Spuren hinterlassen haben. Also Wilhelm Liebknecht, Justus Liebig, Wilhelm Conrad Röntgen, Horst-Eberhard Richter. Platz findet aber auch der Stuntman und "Stehflieger" Jaromir Wagner, der 1980 von Lützellinden aus auf den Tragflächen eines zweimotorigen Flugzeugs über den Atlantik nach New York reiste. Oder Richard Münch, einst ein bekannter Filmschauspieler, der auch John Wayne, den wohl berühmtesten aller Cowboys, auf der Kinoleinwand synchronisierte.

Die beiden Autoren führen aber auch einige ganz andere Argumente ins Feld, um für ihre Heimatstadt zu trommeln. Den Regen etwa, die Studenten, die Wartehäuschen am Marktplatz oder "das Gießen-Bashing". Denn auch die Gegner der Stadt kommen zu Wort - bekanntlich sind es nicht gerade wenige. Zitiert wird also Georg Büchner und sein allgegenwärtiges Verdikt der "hohlen Mittelmäßigkeit in allem", aber auch dessen Schriftsteller-Kollege Friedrich Christian Laukhard: "Gießen selbst ist ein elendes Nest, worin auch nicht eine schöne Straße, beinahe kein einziges schönes Gebäude hervorragt." Und dabei kannten die beiden Herren noch nicht einmal das Elefantenklo. Auch dieses Markenzeichen der Stadt durfte im Buch natürlich nicht fehlen, findet sich aber erst an 60. Stelle wieder. Denn hätte das Buch mit diesem Beton-Ungetüm angefangen, "hätte ich es gleich wieder weggelegt", betont Katrina Friese. "Es ist einfach das Plakativste, was mit Gießen in Verbindung gebracht wird", sagt die Fotografin. "Für mich ist das einfach nur ein Witz am Rande."

Überraschende Entdeckungsreisen machen die Leser im Buch dagegen an anderer Stelle. Etwa im Kapitel über die Anfang der 1930er Jahre entwickelten Winkelbunker, von denen tatsächlich noch acht Exemplare im Stadtgebiet verteilt stehen. "Da hat Gießen die deutschlandweit höchste Dichte", hat Andreas Eikenroth bei der Recherche entdeckt. Und wer hätte gedacht, dass mit Hilde Nocker eine der ersten Fernsehansagerinnen der Bundesrepublik aus Rödgen stammt, und die Familienserie "Diese Drombuschs" zwar in Darmstadt spielte und dabei in den 80ern das nahezu gesamte Land vor dem Fernseher versammelte. Aber Oma Drombusch alias Grete Wurm lebte laut Drehbuch in Gießen - und so hatte die Stadt immer wieder Kurzauftritte in der populären Serie.

Das Büchner-Zitat, das Elefantenklo, auch ein Kapitel über Til Schweiger durften natürlich nicht fehlen. "Aber wir wollten mal schauen, was denn hier sonst noch geht", erklärt Andreas Eikenroth. Und das ist für ihn, der seiner Heimat nur einmal für eine zweijährige Auszeit nach Düsseldorf untreu wurde, eine ganze Menge. "Nach der Recherche am Buch hab' ich wieder einmal gemerkt: Es ist wirklich ganz cool hier."

Den letzten Härtetest bestand ihre Heimatstadt mit Bravour, als Eikenroth und Friese ihr für eine einjährige Weltreise den Rücken kehrten. "Da haben wir uns schon gefragt, ob wir nach all den tollen Orten, die wir besucht haben, gerne zurückkommen werden." Die Antwort fiel eindeutig aus: "Ja. Unbedingt!" Zum Wohnen, zum Leben "ist es hier einfach sehr angenehm."

Beltz' Urteil

Den oft zu begegnenden kritischen Urteilen stehen Eikenroth und Friese angesichts ihrer unerschütterlichen Gießen-Liebe entspannt gegenüber. "Dabei ist es schon erstaunlich, wie viele bekannte Leute sich irgendwann einmal bemüßigt fühlten, sich über die Stadt auszulassen", hat Eikenroth festgestellt. Vielleicht, weil die Stadt für den Durchschnitt stehe, für Normalität. Noch Provinz, und doch großstädtische Ecken, ein bisschen struppig, aber die schöne Natur gleich ums Eck. "Die meisten Leute leben hier wirklich gerne. Weil es eben genau das ist: nicht zu groß, nicht zu klein, irgendwie mittig", spekuliert er. Vielleicht hat aber auch der große, aus der Stadt stammende Matthias Beltz recht. Der Kabarettist wird im Buch so zitiert: "Wer in Gießen überlebt, kann im Leben nicht schlecht dastehen!"

Andreas Eikenroth, Katrina Friese: Latscho Gießen. 100 Gründe, diese Stadt zu lieben. 210 Seiten. 19,90 Euro. Edition Limosa. Wer das Buch noch als Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen will, kann es per E-Mail bei Katrina Friese bestellen: katrina@loa7.com.