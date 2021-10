100. Hilfstransport startet aus Gießen nach Lettland

Klaus Dewald ist im "Red Lion" nach Lettland aufgebrochen. Foto: C. Dewald

GIESSEN - Das in Gießen ortsansässige Mitmachhilfswerk Global Aid Network (GAiN) hat den 100. Hilfstransport in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Fahrer des "Red Lion" ist GAiN-Leiter Klaus Dewald persönlich. Die Tour führt nach Lettland, wo sich zwei Projektpartner von GAiN befinden, mit denen das Hilfswerk seit vielen Jahren kooperiert. Die Besonderheit an diesem Transport ist ein neuer Auflieger, dessen Beschriftung zum Mitmachen einlädt. Menschen zu involvieren, gehört neben der Nothilfe und der Logistik zu den Kernbereichen des Hilfswerkes.

"Logistik bedeutet, dass die richtige Hilfe zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist", erklärt GAiN-Gründer und -Leiter Klaus Dewald. Er hat 1990 den ersten Hilfstransport von GAiN nach Lettland gefahren und ist begeistert, beim 100. Transport in diesem Jahr wieder einmal selbst am Steuer sitzen zu können. Die Beschriftung des Aufliegers wurde erst vor Kurzem angebracht und weist auf die Patenschafts-Programme von GAiN hin. Betrachter können sich über einen QR-Code sofort ausführlich über diese Hilfsmöglich-keit informieren.

Das Hilfswerk vermittelt unter anderem Patenschaften für Kinder in Uganda, Indien und Haiti, für Familien in Armenien und für Holocaustüberlebende in Israel. Die Paten haben die Möglichkeit, in Kontakt mit ihren Schützlingen zu treten, z.B. im Rahmen einer GAiN-Reise mit Herz. Weitere Infos sind auf der Homepage von GAiN unter www.gain-germany.org erhältlich. "Ich möchte, dass noch viel mehr Menschen bei uns mitmachen", so Dewald, der überzeugt ist, dass jede und jeder, die beziehungsweise der hilft, auch selbst davon profitiert. Kinder haben Gymbags gefüllt, die sich neben Haferflocken, Babynahrung, Kleidung und anderen Hilfsgütern an Bord dieses Transportes befinden.

GAiN hat inzwischen ein jährliches Transportvolumen von mehr als 1.500 Tonnen Hilfsgütern erreicht. Die humanitäre Hilfsorganisation leistet Katastrophenhilfe, langfristige Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe und trägt dazu bei, dass die Ärmsten und Benachteiligten der Welt, die sich nicht selbst helfen können, eine neue Perspektive für ihr Leben und Hoffnung für ihre Zukunft gewinnen.

Wer GAiN unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: Global Aid Network (GAiN), Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE88 5139 0000 0051 5551 55, BIC: VBMHDE5F.