100 Jahre Sozialdienst Katholischer Frauen in Gießen

Stilles Jubiläum: Elisabeth Linn, Maria Graubert- Bellinger, Eva Pröhl, Gerlinde de Carne und Yvonne Fritz unter der geschmückten Linde

GIESSEN - "Mutig neue Wege gehen"- das Motto des Sozialdienst Katholischer Frauen ist zum 100-jährigen Bestehen des Ortsverbandes Gießen immer noch so aktuell wie zur Gründungszeit. So ist aus dem Mut von sieben Frauen innerhalb eines Jahrhunderts ein umfassendes Hilfsnetzwerk entstanden, welches sich heute durch ganz Gießen zieht. Frauen mit ihren Kindern in Notsituationen unterstützen - vielfältig sind heute die Angebote in zwölf Einrichtungen des SKF. Von Schwangerenberatung und -unterstützung, Kinderbetreuung und -förderung beispielsweise mit der Agnes- Neuhaus-Schule, dem Sprach- und Förderzentrum, den Kitas über ein Frauenhaus bis zu den Don Bosco-Häusern. "Caritative Arbeit ist untrennbar mit der gesellschaftlichen Struktur verbunden", sagt die Vorstandsvorsitzende Maria Graubert-Bellinger. Noch vor 100 Jahren hätte das in weiten Teilen der Gesellschaft wohl keine Gültigkeit gehabt. Angenommen wurde vielmehr, dass "Armut ein individuelles Schicksal ist"

Armut und Wohnungsnot kennzeichneten die frühen 1920er Jahre. Tabuisiert und stigmatisiert war insbesondere die Situation von Frauen, die ungewollt schwanger wurden. Diese Situation erkannte schon rund 30 Jahre früher die Dortmunderin Agnes Neuhaus und gründete den "Verein vom guten Hirten", Vorläufer des heutigen Sozialdienstes. "Agnes Neuhaus erkannte die Not und insbesondere die gesellschaftliche Verknüpfung", so Graubert-Bellinger. Wenn beispielsweise Dienstmädchen durch Vergewaltigung, oft auch durch ihre Dienstherren, schwanger wurden, war die Not doppelt groß. Sie wurden entlassen und standen ohne jegliche Hilfe auf der Straße.

Agnes Neuhaus prägte das Prinzip der aufsuchenden Sozialarbeit, versuchte jedoch auch schon früh, einen ganzheitlichen Ansatz zu finden, um neben akuter Soforthilfe auch Perspektiven für die Zukunft der Frauen und ihre Kinder zu schaffen. Ein Ansatz, den 1920 sieben Frauen mit der Gründung des Ortsvereines in Gießen - damals noch unter dem Namen Katholischer Fürsorgeverein - weiterführten. Rund 1100 Fälle bearbeitete der gänzlich ohne Unterstützung agierende Frauenverein in den ersten sechs Jahren. Darunter auch der eines 13-jährigen Mädchens, das durch Vergewaltigung ihrer Brüder schwanger wurde. Mit Unterstützung des Vereines konnte das Kind nach Südhessen vermittelt werden und so die Zukunft der jungen Mutter und ihres Kindes in bessere Bahnen lenkte. Auch der Besuch auf Stationen für Geschlechtskrankheiten in Krankenhäusern, in Gefängnissen und Entbindungsanstalten sowie die Vermittlung von Pflegestellen für Kinder bis 14 Jahre gehörte zu den selbst definierten Aufgaben der hilfeleistenden Vereinsmitglieder.

Fotos Stilles Jubiläum: Elisabeth Linn, Maria Graubert- Bellinger, Eva Pröhl, Gerlinde de Carne und Yvonne Fritz unter der geschmückten Linde Foto: Friese Ort der Begegnung: das Café Herzstück im Wartweg.

Zwangspause 1939

1939 wird der Verein zu einer kriegsbedingten Zwangspause genötigt, 1950 gelang die Neugründung. Nur ein Jahr später wird das Haus Elisabeth im Wartweg 19 als Notaufnahmelager für unbegleitete weibliche Flüchtlinge aus der Sowjetisch-Besetzten-Zone erbaut. Es ist das erste Bauprojekt des Fürsorgevereins. Eine Geschichte, die sich 2016 in der Flüchtlingskrise in ähnlicher Form wiederholen sollte. "Rund 20 000 Frauen kamen damals schon hier durch", weiß Graubert-Bellinger. "Da viele von ihnen schwanger waren, wurde kurzerhand unter dem Dach eine Säuglingsstation eingerichtet." Auch wird 1951 die erste hauptamtliche Sozialarbeiterin eingestellt. Heute sind rund 235 Hauptamtliche Mitarbeiter und etwa 50 Ehrenamtliche für den SKF tätig."Mit Schwung, Tatkraft und mit dem Blick für das Notwendige", beschreibt Vorstandsmitglied Eva Pröhl die Entwicklung des Vereins. So wird in den Folgejahren das Haus Elisabeth erweitert und das Kinderheim Haus Michael angeschlossen. "Zeitweise wohnten hier über 100 Kinder", wie der Zeitleiste in der Festschrift zum Jubiläum zu entnehmen ist. Nachdem sich abzeichnet, dass in den 70er Jahren nicht mehr so viele Kinderheimplätze benötigt werden, wird der Gebäudekomplex in ein erstes Sprachheilzentrum umgewandelt. 1968 ändert der Katholische Fürsorgeverein den Namen in Sozialdienst katholischer Frauen Gießen. Ende der 1970er Jahre betreibt der Verein zudem die anerkannte Beratungsstelle für Schwangere, die Kinderbetreuung wird als wirksame Ergänzung zur Schwangerenberatung ebenfalls ausgebaut.

1980 übernimmt der Verein schließlich das Frauenhaus aus der Trägerschaft der Caritas und bietet fortan für acht Frauen mit deren Kindern einen Schutzraum vor häuslicher Gewalt. Die Arbeit des Sozialdienstes in den Achtziger Jahren ist geprägt von der Einweihung des bis heute einzigen Sprachheilzentrums in Hessen, um sprachgestörten Jugendlichen eine inklusiv pädagogisch-therapeutische Förderung zukommen zu lassen. 1990 schließt sich hieran die Eröffnung der Agnes-Neuhaus-Schule als private Sonderschule für externe und interne Schüler mit entsprechendem Förderbedarf an. Haupt- und Realschulabschluss können erworben werden. 1995 gibt es mit der Eröffnung eines Appartementhauses für Alleinerziehende ein weiteres Standbein für das Angebot der Schwangerenberatung, da dort Alleinerziehende unterstützt werden können, ihr Leben selbstbestimmt mit Unterstützung zu gestalten.

Neubau geplant

Da die Einrichtung 2019 geschlossen wurde, ist es momentan das aktuellste Projekt des SKF, den geplanten Neubau auf dem bereits bestehenden Grundstück in der Adolph-Kolping- Straße umzusetzen. Dort werden acht Wohneinheiten für alleinerziehende Männer und Frauen mit ihren Kindern in direkter Nachbarschaft zum seit 2012 dort ansässigen Sprachheilförderzentrum und der Agnes-Neuhaus-Schule entstehen. "Wir können hier Synergien bündeln", so die Aussage zur räumlichen Nähe und den Chancen, die sich so für die Bewohner böten. So erweitert sich stetig das soziale Netz in der Stadt, welches unter anderem auch vom Montessori-Kinderhaus, den verschieden Hort-Gruppen und der Interventionstelle gegen häusliche Gewalt bereichert wird.

Jüngstes Projekt des SKF ist das "Café Herzstück", das als Schnitt- und Begegnungsstelle mitten im Stadtteil im Wartweg ansässig ist. Neben Hebammensprechstunden, Sozialberatung und SprachCafé bietet der freundlich gestaltete Raum vor allem niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten an. Zudem gibt es ein Angebot von Kinderbekleidung. Geöffnet ist das Café donnerstags von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr, momentan als "Coffee to go"-Option. Und vielleicht kann man sich mit seinem Kaffeebecher dann kurz unter die neu im Innenhof gepflanzte Jubiläumslinde im Wartweg setzen. Gespendet von Vorstandsmitglied Gerlinde de Carne symbolisiert sie das Motto des Jubiläums: "Aus den Wurzeln weiterwachsen und mutig neue Wege gehen."