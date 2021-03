12 968 Straftaten in Stadt und Landkreis Gießen angezeigt

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat die polizeiliche Kriminalstatistik 2020 vorgelegt. Die Aufklärungsquote liegt bei fast zwei Dritteln. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - GIESSEN. Die Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen sind auch 2020 weiter rückläufig. Das ist die gute Nachricht aus der polizeilichen Kriminalstatistik, die das Präsidium am Freitag vorgestellt hat. Schlechte Nachrichten gibt es allerdings auch. So sind die Zahlen im Bereich Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte weiter angestiegen. Mit 229 Fällen registrierte man im letzten Jahr den bislang höchsten Wert. "Wir werden weiter alles daransetzen, um unsere Einsatzkräfte vor solchen Angriffen zu schützen. Neben der bereits verbesserten Schutzausstattung werden wir die Body-Cam nahezu flächendeckend einsetzen", sagt Polizeipräsident Bernd Paul. Und auch die häusliche Gewalt wird stetig mehr: Im Bereich des Polizeipräsidiums wurden 2020 1503 Fälle registriert. Belastungsfaktoren für diese Gewalt, die alle Formen physischer, sexueller und/oder psychischer Gewalt umfasst, können nach Angaben der Polizei "die häusliche Isolation oder die Sorge um Gesundheit und Beruf während der Pandemie sein. Ebenso wie fehlende Kinderbetreuung und das Fehlen von sozialer Unterstützung. Diese und weitere Gründe könnten zu einer Verschärfung von Konflikten und somit auch zu dem Anstieg führen."

2,44 Prozent weniger

2020. Kein einfaches Jahr für die Polizei in Mittelhessen. Denn neben "den Auswirkungen der Pandemie hatten wir über Monate während des Einsatzes entlang des Neubaus zur A 49 erhebliche zusätzliche Belastungen zu meistern", erinnert der Polizeipräsident. Dennoch habe die Polizei dazu beitragen können, dass sich die Sicherheitslage der Menschen in Mittelhessen weiter verbesserte. Paul: "Bei den angezeigten Straftaten kam es gegenüber 2019 nochmals zu einem Rückgang von 2,44 Prozent. Auch bei der Aufklärungsquote konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mittelhessen trotz der schwierigen Voraussetzungen fast zwei Drittel aller angezeigten Delikte aufklären." Mittelhessen sei weiter eine der sichersten Regionen in Hessen, ergänzt Leitender Polizeidirektor Manfred Kaletsch, Leiter der Abteilung Einsatz. Aber: "Gerade Delikte wie der Enkeltrick oder der Anruf eines 'falschen Polizeibeamten' haben deutlich zugenommen und beschäftigen uns immer mehr. Daher haben wir vermehrt die App "Hessenwarn" und soziale Medien eingesetzt, um so möglichst viele Menschen schnell zu erreichen und vor solchen skrupellosen Anrufern rechtzeitig zu warnen", berichtet Kaletsch. Die sogenannten ausländerrechtlichen Delikte abgezogen, wurden 2019 in Stadt und Landkreis Gießen 12 968 Straftaten angezeigt.

"Mich freut es, dass die angezeigten Straftaten für den Landkreis und die Stadt Gießen erstmals unter 13 000 gefallen ist. Das ist auf die vielen Kontrollen und die Maßnahmen rund um das Konzept Sicheres Gießen zurückzuführen", erläutert Polizeidirektor Joachim Bernard. Ein Großteil der erfassten Straftaten sei in der Stadt begangen worden. "Das hat natürlich mehrere Gründe. Gießen ist eine Studenten- und Einkaufsstadt und hat täglich viele Pendler. Dies bringt auch in Corona-Zeiten viele Tatgelegenheiten mit sich", verdeutlicht Bernard, der zugleich auf die Aufklärungsquote von "sehr guten" 65 Prozent verweist. Eine Zunahme an Straftaten müsse man bei Asylbewerbern, insbesondere bei Tatverdächtigen aus den Maghreb-Staaten, verzeichnen. "Viele dieser Personen ohne Bleibeperspektive wohnen in der Gießener Erstaufnahmeeinrichtung. Wir arbeiten dabei eng mit dem Regierungspräsidium und den anderen Behörden zusammen, um mit zielgerichteten Maßnahmen dagegen vorzugehen", informiert Bernard.

"Fast unverändert (minus 20) blieben die Fälle der Gewaltkriminalität, zu der neben Totschlag und Mord auch die Taten der Vergewaltigung, schweren sexuellen Nötigung, des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung gehören", heißt es in der Statistik. Für den gesamten Bereich des Präsidiums, zu dem neben Gießen auch die Landkreise Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Wetterau gehören, sank die Zahl von 1692 in 2019 auf 1672 im vergangenen Jahr. Darin spielten die Fälle der gefährlichen und der schweren Körperverletzung mit 1293 die Hauptrolle. "Im Vergleich der Landkreise werden im Landkreis Gießen die meisten Taten rund um die Gewaltkriminalität verübt. Von den 593 Taten wurden 415 im Gießener Stadtgebiet verübt", heißt es in der Kriminalstatistik. Zwölf Mord- und Tötungsdelikte gab es im Landkreis Gießen.

Diebstähle

Diebstahlsdelikte machten mit rund 30 Prozent im Polizeipräsidium Mittelhessen weiterhin einen hohen Anteil aller registrierten Straftaten aus. Aber "die Anzahl der Diebstähle sank im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren deutlich. Die angezeigten 12 074 Taten bedeuten den niedrigsten Wert seit Bestehen des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Die Aufklärungsquote stieg auf 35, 6 Prozent", steht in der Statistik. Bei den Ladendiebstählen - insgesamt 2647 Taten - kam es im Landkreis zu einem Anstieg um 78 auf 954 Fälle, in der Stadt Gießen um 69 auf 807 Fälle. "Auch beim schweren Diebstahl aus und an Pkws kam es in der Gesamtsicht zu einem Plus von 65. 593 solcher Taten wurden in den Landkreisen zusammen erfasst", ist in der Statistik nachzulesen. An der Spitze steht der Landkreis Gießen mit 204 Taten und einem Plus von 32 Fällen. In der Stadt Gießen waren es 106 Fälle bei einem Plus von 13. Beim Wohnungseinbruchsdiebstahl verzeichnet die Polizei in Mittelhessen einen deutlichen Rückgang von 925 auf 622. Neben der Corona-Pandemie, Prävention und einer neuen Prognosesoftware macht Kriminaldirektor Mario Mies, Leiter der Kriminaldirektion, dafür auch gezielte Ermittlungen und Festnahmen verantwortlich. 156 Fälle gab es im letzten Jahr im Landkreis Gießen.

Mehr Straßenkriminalität

Die Straßenkriminalität in Mittelhessen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen von 6841 Fällen auf 6932 Fälle. Dabei handele es sich um Taten, die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen begangen würden. Den Anstieg in der Region machten größtenteils Diebstähle an und aus Autos aus. "Solche Straftaten häufen sich in den großen Städten Mittelhessens, insbesondere an den Stellen, die Tatgelegenheiten bieten. An solchen neuralgischen Orten wurden in Mittelhessen bereits mehrere Videoüberwachungsanlagen installiert. Zuletzt wurde eine solche Anlage in der Innenstadt von Gießen in Betrieb genommen", berichtet Paul. Im Landkreis Gießen stieg die Zahl im Jahresvergleich von 2036 auf 2323 Fälle. Bei der Internetkriminalität stieg sie in Mittelhessen von 3058 auf 3274 Fälle, während das Niveau im Bereich Vermögensdelikte sinkt. Bei den Rauschgiftdelikten hat es sich mit 3186 mittelhessischen Fällen im Vergleich zu 3191 Fällen in 2019 kaum verändert. "Insgesamt gab es 17 Rauschgifttote, sechs im Landkreis Gießen, fünf im Landkreis Marburg-Biedenkopf und jeweils drei in der Wetterau und im Lahn-Dill-Kreis", heißt es in der Statistik.