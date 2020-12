13 015 Euro für gemeinnützige Zwecke

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zahlreiche Institutionen und Vereine haben sich 2020 wieder um eine Förderung durch die Bürgerstiftung der Sparkasse Gießen beworben. Nach einer Vorauswahl durch das Kuratorium unter der Leitung von Dr. Nicolas Sachsenberg beschloss der Vorstand mit Landrätin Anita Schneider an der Spitze, wie die vorhandenen Mittel verteilt werden. Insgesamt 14 Einrichtungen durften sich über Zusagen freuen. Die geplante Veranstaltung zur Spendenübergabe konnte aber Corona-bedingt natürlich nicht stattfinden. Die aus dem Vermögen der Stiftung erzielten Erträge sowie Spenden werden jährlich ausgeschüttet. So kamen in diesem Jahr 13 015 Euro zur Auszahlung, heißt es in einer Pressemitteilung. Gefördert werden unterschiedliche Projekte, zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Jugendpflege und Jugendfürsorge, Sport- und Wohlfahrtswesen, Heimatpflege und Heimatkunde, Umwelt- und Landschaftsschutz sowie mildtätige und kirchliche Zwecke.

Folgende gemeinnützige Einrichtungen erhielten diesmal eine Förderzusage: Verein für interkulturelle Bildung und Begegnung, Lebenshilfe Gießen, Tafel Gießen, Hospiz-Verein Gießen, Wildwasser Gießen, Tierschutzverein Gießen und Umgebung, Deutscher Kinderschutzbund - Orts- und Kreisverband Gießen, Deutsche Gesellschaft für Wochenbettzeit, Beuerner Tennisclub, Musikverein Reiskirchen, Waldakademie Hessen, Förderverein Brandsburgscheune Alten-Buseck, Heimatverein Beuern und das Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen. Ihr Engagement zum Wohle der Region sei gerade auch in Zeiten einer Pandemie besonders wichtig, betonte der Vorstand.

Informationen über Zustiftungsmöglichkeiten und Spendenanfragen gibt es im Internet unter www.buergerstiftung-spk-gi. Um eine Ausschüttung erhalten zu können, ist es notwendig, einen Antrag schriftlich oder per E-Mail zu stellen. Kontakt: Markus Theis, Bürgerstiftung der Sparkasse Gießen, Johannesstraße 3, 35390 Gießen, Telefon 0641/704-71416, Fax: 0641/704-70200, E-Mail: buergerstiftung@sparkasse-giessen.de.