136 Päckchen für ältere Tafelkunden

V.l.: Thomas Weber, Bernhard Malburg und Dmitrij Nordgeimer überreichten der Gießener Tafel 136 Päckchen für bedürftige Kunden im Stadtgebiet. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (ee). "Das ist einfach eine tolle Aktion. Dafür unseren herzlichen Dank", freute sich Bernd Reuter von der Gießener Tafel, als Bernhard Malburg, Thomas Weber und Dmitrij Nordgeimer einen mit 136 gepackten Päckchen beladenen Wagen als Spende für ältere Tafelkunden vorbeibrachten. Neben der Tafel in Gießen sind auch die Tafeln in Hungen und Grünberg sowie alle Nebenstellen vorübergehend geschlossen. Und weil deshalb die 850 Kunden in Stadt und Landkreis Gießen aktuell nicht beliefert werden, sprangen nun in einer Gemeinschaftsaktion Inhaber und Geschäftsführer des Autohauses Krahn & Co in Gießen Bernhard Malburg und Thomas Weber zusammen mit Bruno Krenschker vom Edeka-Markt in Lollar und Dmitrij Nordgeimer vom Edeka-Markt in der Frankfurter Straße in Gießen mit einer Spende in die Bresche. "Höchste Priorität hat die Sicherheit unserer ehrenamtlichen Helfer", so Reuter, der dabei vor allem auch auf die hohe Zahl an Rentner verweist, die nicht mit den Kunden in Kontakt kommen sollen, und auch untereinander soll Abstand eingehalten werden. Seit Dienstag haben ehrenamtliche Mitarbeiter - für drei Tage in der Woche - den Bringdienst wieder aufgenommen, um älteren Mitbürgern über 70 Jahren Lebensmittel ins Haus zu bringen. Gefüllt mit Osterhase, Deo, Zahnpasta, Seife im Wert von zwölf Euro hatten nun die drei Unternehmen Geschenkpäckchen für Tafel-Kunden in Gießen gepackt, die passend zum Osterfest ausgeliefert wurden. Bis zur Türschwelle reicht aktuell die Hilfe. "Gerade in der jetzigen, äußerst schwierigen Zeit sind wir froh über jegliche finanzielle Zuwendung, um arme Menschen unterstützen zu können", so Reuter, der Malburg, Weber und Nordgeimer für ihre Spenden dankte.