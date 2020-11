14-Jährige seit 13. Oktober vermisst

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/GIESSEN - Seit dem 13.Oktober wird die 14-jährige Samira-Fee vermisst. Daher wendet sich die Kriminalpolizei Dillenburg am Donnerstag mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit. Laut Polizei wird vermutete, dass sich die Vermisste in Gießen oder näherer Umgebung aufhält.

Die 14-Jährige wird seit 13. Oktober vermisst. (Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen)

Die 14-Jährige ist 1,56 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde, lange Haare. Zur derzeitigen Bekleidung können laut Polizei keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu der vermissten Jugendlichen nimmt neben der Polizei in Dillenburg unter

Telefon 02771-9070 auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.