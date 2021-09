140 Jahre VHC Gießen, aber Mitgliederschwund bereitet Sorgen

Das Areal des idyllisch am Fuße des Dünsberges bei Krumbach gelegene Vereinsheim bot die passende Location, um das 140-jährige Bestehen des VHC Gießen zu feiern. (Foto: Klaus Waldschmidt)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEBERTAL/GIEßEN - „Gerade in der heutigen Zeit der zunehmenden Technisierung und Vereinsamung ist es wichtig, die Verbindung zur Natur und zum Wandern in der Gemeinschaft Gleichgesinnter aufrecht zu erhalten“, so der Vorsitzende des VHC Gießen, während der Feier zum 140-jährigen Bestehen. Das Jubiläum feierten Mitglieder und Gäste des VHC im idyllisch am Fuße des Dünsberges in Krumbach gelegenen VHC-Wanderheim mit seinem herrlichen Panorama-Ausblick bis ins Marburger Land. Knud Otterson verlas auch das Grußwort des Vorsitzenden des Gesamt-VHC zur Jubiläumsfeier, Jürgen Uwe Klein, der wegen einer Großveranstaltung in Grünberg verhindert war. Er hatte seine Grüße in Versform übermittelt: „Es freut mich, dass Ihr wieder aktiv seid im Verein, alles andre dürfte auch nicht sein, denn das nächste Ziel steht schon vor Augen, auch wenn Ihr es heute noch kaum wollt glauben. In zehn Jahren, die dann doch schnell vergeh‘n, werden wir uns zum 150. Geburtstag wiedersehn.“

Otterson ließ die Vereinshistorie Revue passieren. Der Gesamtverein des VHC wurde 1881 in Schotten als Heimatverein gegründet, um den Fremdenverkehr im Vogelsberg zu fördern. Es war eine Zeit, in der überall in Deutschland Gebirgs- und Wandervereine mit dem Ziel gegründet wurden, die Landhaften des Deutschen Kaiserreichs besser kennenzulernen. In der ersten Generalversammlung des Gesamtvereins im September 1881 wurde der Steuerkommissär Adalbert Klingelhöfer zum Vorsitzenden gewählt. Bei seinem 80-jährigen Bestehen zählte der VHC insgesamt 38 Zweigvereine mit rund 3000 Mitgliedern. Inzwischen ist durch die allgemein rückläufige Entwicklung die Zahl auf 25 geschrumpft. „Unter den Zweigvereinen nahm der VHC Gießen immer eine zentrale Rolle ein. Um die Jahrhundertwende hatte der Verein vorübergehend einmal aufgehört zu existieren, bis er 1908 wieder ins Leben gerufen wurde. Der Verein hat trotz der beiden Weltkriege ohne Unterbrechung bis heute 140 Jahre existiert“, erläuterte Otterson den Mitgliedern. Hatte der VHC Gießen bei seinem 100-jährgien Bestehen 1981 noch 270, so sind es zurzeit nur 74 Mitglieder. Hinzu kommen die starke Überalterung und der große Anteil an Frauen: 55 Frauen stehen nur 17 Männern gegenüber. „Das Durchschnittsalter beträgt 73 Jahre“, so der Vorsitzende weiter.

Er erinnerte an Werner Goldmann, der 41 Jahre – von 1967 bis 2008 - mit großem Engagement und viel Herzblut als Vorsitzender die Geschicke des Vereins 41 Jahre lang leitete. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Errichtung des Wanderheims in Krumbach sowie die Pflege der Freundschaften mit dem Pfälzer Waldverein Weidenthal/Frankenstein und dem Schwarzwaldverein Marxzell. Eine gute Tradition waren damals die alljährlich gemeinsam mit den Wanderfreunden aus der Pfalz durchgeführten Wanderwochen in Südtirol. Nach deren Ende führten Helga und Manfred Radomski diese Tradition durch die alljährlichen Wanderwochen im In- und Ausland weiter. Ziele waren beispielsweise Mallorca, Korsika ebenso wie die Sächsische Schweiz und das bayrische Altmühltal. Von 2008 bis 2020 übernahm Mechthild Brand die Leitung des VHC Gießen. 2020 wählten die Mitglieder den langjährigen Wanderwart Knud Otterson zum neuen Vorsitzenden, da Mechthild Brand aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen konnte. Seit 2015 hat der VHC eine eigene Website www.vhc-giesssen.de. „Durch die schrumpfenden Mitgliederzahlen und die Überalterung mussten die Aktivitäten des Vereins reduziert werden. Auch die früher einmal sehr wesentliche Aufgabe der Markierung von Wanderwegen kann durch den Personalmangel nur noch eingeschränkt erfolgen. Zurzeit werden nur noch neuen Routen markiert“, erläuterte Otterson. Der Verein bemüht sich, monatlich mindestens eine Tageswanderung anzubieten. Zusätzlich wird das Programm durch bis zu zwei Kulturfahrten und eine Fahrradtour bereichert. Das Sommerfest sorgt für den geselligen Part.

„Entgegen dem allgemein negativen Trend zum Vereinswesen wollen sich die Aktiven auch über das Jubiläumsjahr hinaus weiter um den Fortbestand des VHC bemühen“, versprach Knud Otterson. Die Wanderführer machen sich schon jetzt intensiv Gedanken für den Wanderplan 2022.