15 Corona-Fälle an der Lio bestätigt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Die Zahl der bestätigten Coronafälle an der Liebigschule Gießen hat sich auf 15 erhöht, wie das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen mitteilt. Hinzugekommen sei ein weiterer Fall aus einer sechsten Klasse. Die Ansteckung erfolgte hier nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht an der Schule, sondern im familiären Umfeld. Tests der Mitschülerinnen und Mitschüler erfolgten größtenteils am Donnerstagabend.

Der gesamte Jahrgang 9 der Liebigschule befindet sich weiter im Distanzunterricht, das heißt, die Schülerinnen und Schüler besuchen nicht die Schule, sondern werden über die digitale Lernplattform beschult. Zwei neunte Klassen befinden sich in Quarantäne, ebenso Kurse, in denen mehr als zwei positive Fälle bekannt sind. An der Liebigschule gilt bereits eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts.

Quarantäne

An der Ostschule Gießen gibt es nach derzeitigem Stand drei bestätigte Coronafälle. Quarantäne für ganze Klassen wurde hier nicht angeordnet, weil wegen einer bereits geltenden Maskenpflicht das Risiko für Ansteckungen gering einzuschätzen ist.

Im Landkreis Gießen gab es (Stand 17. September abends) 440 bestätigte Corona-Infektionen. Davon entfallen 182 auf die Stadt Gießen, 25 aktive Fälle sind für das Stadtgebiet registriert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Inzidenz) beträgt 8,2 für den Landkreis Gießen und 14,7 für die Stadt Gießen.