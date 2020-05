15 Corona-Rebellen vor dem Stadttheater Gießen

Wenn der Mundschutz fehlt, prüft die Polizei, ob die Demo-Teilnehmer ein Attest dabei haben. Foto: Rüdiger Schäfer

GIESSEN - Ganz verloren - mit einem Schild "bewaffnet" - steht die Gießenerin Heidrun Zado am Samstagnachmittag um 15 Uhr auf dem ansonsten leeren Vorplatz des Stadttheaters. "Ich stehe hier, um für meine Grundrechte einzutreten", sagt sie dem Anzeiger.

Das erste Mal sei sie hier. Im Internet habe sie erfahren, dass ab 14.30 Uhr in ganz Deutschland gegen die derzeit eingeschränkten Grundrechte demonstriert werde. "Was hier ansonsten abgeht? Da hab´ ich keine Ahnung."

Nach einer halben Stunde füllt sich der Platz dann wie die Samstage zuvor mit Corona-Rebellen. Wobei das Wort "füllen" eigentlich unangebracht ist. Waren es am vergangenen Samstag noch 30 an der Zahl gewesen, so sind es an diesem Samstagnachmittag gerade einmal 15, die sich auf der Fläche schier verlieren. Der Protest hat sich also personell halbiert; und dies nicht dem Wetter geschuldet.

Ein Mehrfaches der 15 still Protestierenden ist an Polizeikräften vertreten, den Bereich vor dem Stadttheater von ihnen engmaschig umstellt. Für Passanten sieht es wie eine polizeiliche gesicherte Mahnwache aus.

Vier der 15 Mahnwachenden tragen keine Maske und werden deshalb von einer Polizeitruppe von dem Platz wegeskortiert. Eine Filmkamera der Polizei ist - wie über Lautsprecher vorher angekündigt - bei diesen Aktionen im ständigen Einsatz. Drei der Ungeschützten können ärztliche Atteste vorweisen, wonach sie nicht verpflichtet sind, Gesichtsschutz zu tragen. Der vierte im Bunde führt lässig als Ausrede an, dass er seine "Maske lediglich vergessen" habe. Nach gründlicher Überprüfung der vorgezeigten ärztlichen Bescheinigungen dürfen drei von ihnen wieder zu ihrem Platz vor dem Stadttheater zurückkehren.

Sogar ein Pressevertreter, der sich nach Ansicht der Polizei mit breitem Mund-Nasen-Schutz, Sonnenbrille und Kappe optisch "zu stark vermummt" hat, wird am Rande des Geschehens eine Viertelstunde lang zur Identitätsfeststellung befragt. Am Samstag zuvor war er von der Polizei zusammen mit den Corona-Rebellen eingekesselt worden und hatte keine Chance gehabt, den Kessel vorzeitig verlassen zu dürfen.

Die beiden Polizeipressesprecher Sabine Richter und Guido Rehr erzählen zwischendurch, dass die Gruppe "über den Messengerdienst gut organisiert" ist. In dem sei für 15.30 Uhr zu einem erneuten "Hygienespaziergang" aufgerufen worden. Die Versammlung sei beim städtischen Ordnungsamt erneut nicht angemeldet worden. Aufgabe der Polizei sei unter anderem, die derzeitigen Einschränkungen des Versammlungsrechtes auf Einhaltung zu überwachen. Auch gelte es, einen Versammlungsleiter ausfindig zu machen.

Allen Versammelten werde von der Polizei ein Informationsblatt des Ordnungsamtes ausgehändigt, um auf die Rechtsgrundlagen hinzuweisen. Zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und von Straftaten sowie zur Gefahrenabwehr sei die Polizei befugt, die Personalien von Versammelnden festzustellen.

Als Polizisten auf der gegenüberliegenden Seite der Südanlage vor der Kongresshalle ohne Gesichtsschutz dicht beieinandersitzend drei Personen entdecken, die sich vorher auf dem Stadttheatervorplatz aufgehalten hatten, marschieren sie über die Straße zu ihnen. Zwei der drei Personen von ihnen haben zu Beginn der Mahnwache die Polizei noch um Rechtskundeauskunft bezüglich der Versammlung gebeten. Der Dritte, der bekannte Reichsbürger-Aktivist T.E.R Sven, regt sich lange und lauthals über die polizeiliche Befragung auf. Nach längerem Gerede und Verweigerung der Feststellung seiner Personalien wird er in eine "grüne Minna" verfrachtet und zur Polizeiwache mitgenommen.