1,5 Millionen Euro für Vereine in und um Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Volksbank Mittelhessen hat im Jahr 2020 über 850 Vereine und Initiativen mit insgesamt 1,5 Millionen Euro unterstützt. Von der Förderung profitieren der Breiten- und Spitzensport, Kultur, Bildung und soziale Projekte. Pandemiebedingt fand die Vergabe der Mittel per Live-Verlosung auf Facebook statt. Zuvor konnten sich die Vereine für einen der zahlreichen Förderwettbewerbe der Volksbank Mittelhessen registrieren, wie das Geldinstitut in einer Presseerklärung mitteilt.

2020 war kein einfaches Jahr. Nicht für die Menschen und auch nicht für die Vereine und Initiativen, in denen sie sich engagieren. Schon mit dem ersten Lockdown und den weitreichenden Kontaktbeschränkungen stand nicht nur das öffentliche Leben still, auch sämtliche Vereinsaktivitäten waren plötzlich nicht mehr möglich. Bei vielen Menschen förderte die neue Situation die Kreativität und die Bereitschaft sich auf neues Terrain zu begeben. Spiele ohne Publikum, die Gesangsstunde im Stadtpark oder die virtuelle Mitgliedersitzung - schnell wurden oft digitale Alternativen gefunden. "Und dennoch leiden die Vereine und ihre Mitglieder unter den Beschränkungen. Gerade finanziell kam so mancher Kassenwart an seine Grenzen. Doch das regionale Vereinsleben muss unbedingt erhalten bleiben. Denn Vereine sind mehr als Trainingsort oder Clubheim. Sie erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Funktion", heißt es weiter. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement seien sie "der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält". Die Menschen der gesamten Region profitierten von der Arbeit der Vereine. "Die Volksbank Mittelhessen sieht sich der Region und den hier lebenden Menschen verpflichtet. Daher kommen wir gerne unserem genossenschaftlichen Auftrag nach und unterstützen die mittelhessischen Vereine jedes Jahr mit Fördermitteln in Millionenhöhe", betont Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker.

Bei der Vergabe der Spenden musste auch die Volksbank Mittelhessen Kreativität beweisen. Unter normalen Bedingungen gehörte zu jedem Wettbewerb eine festliche Gala im Forum. Auf die Vereinsvertreter wartete ein spannendes Programm mit Showeinlage, Auslosung und leckerem Buffet. Seit den Kontaktbeschränkungen finden sämtliche Vergaben per Live-Stream statt. Die Übertragungen werden von den Vereinsvertretern mit großer Spannung verfolgt. Die Videos wurden live und auch danach von tausenden Menschen angeklickt. Insgesamt haben 165 000 Zuschauer im Jahr 2020 die Auslosungen gesehen.