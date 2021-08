15 Vitos-Pflegekräfte schließen Studium erfolgreich ab

Die Freude ist groß: 15 Vitos-Mitarbeiter haben ihr Pflegestudium erfolgreich absolviert. Konzerngeschäftsführer Reinhard Belling (2.v.r.) gratuliert. Foto:Vitos

GIESSEN - Gießen (red). Sie haben es geschafft: 15 Vitos-Mitarbeiter haben im Frühjahr ihr dreijähriges Studium der Pflege erfolgreich absolviert. Nun erhielten sie bei einer Feierstunde in Gießen ihre Bachelor-Zeugnisse. Überreicht wurden sie von Marie-Luise Koch, Institutsdirektorin des Steinbeis-Transfer-Instituts Marburg der Steinbeis-Hochschule Berlin und Jochen Schütz, Leiter des Vitos Geschäftsbereiches Personal, Organisation und Recht.

Die Absolventinnen und Absolventen hatten das letzte Drittel ihres Studiums unter besonderen Umständen gemeistert: Wegen der Covid-19-Pandemie ersetzten zeitweise Videokonferenzen die Präsenzveranstaltungen. Die Studierenden verteidigten ihre Bachelor-Thesen per Live-Übertragung am Bildschirm. Und sowohl die Abschluss-Prüfungen, als auch die Zeugnis-Vergabe verzögerten sich wegen der Pandemie. Vitos Konzerngeschäftsführer Reinhard Belling fand hierfür anerkennende Worte: "Sie können stolz sein auf Ihre Leistung, Ihre Ausdauer und Ihr Engagement. Das gilt unter diesen Umständen ganz besonders."

Belling betont in einer Pressemitteilung, dass die Pflege bei Vitos von den vielfältigen Bildungswegen profitiere. Denn der klinische Alltag sei ebenfalls vielfältig. Die Vitos-Einrichtungen brauchen deshalb pflegerische Fachkräfte mit unterschiedlichen Kompetenzen und breit gefächerten Erfahrungen. "Sowohl die Fachgebiete der Psychiatrie als auch die Pflegewissenschaft entwickeln sich kontinuierlich weiter und führen zu neuen Erkenntnissen. Wir benötigen Fachkräfte, die für uns diese Weiterentwicklung begleiten und prüfen, welche Neuerungen wir zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten übernehmen können", sagte der Konzerngeschäftsführer. Vitos ist Hessens größter Anbieter für die ambulante, teil- und vollstationäre Behandlung psychisch kranker Menschen. Das Unternehmen gehört zu den großen Ausbildungsträgern für Pflegeberufe in Hessen. So betreibt Vitos hessenweit sieben Schulen für Gesundheitsberufe (SGB), darunter eine in Kooperation mit anderen Klinikträgern. Insgesamt bilden die Schulen in allen Jahrgangsstufen etwa 570 Nachwuchskräfte für die Pflege aus, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

Vitos fördert bereits seit einigen Jahren die Akademisierung in der Pflege. "Akademisch ausgebildete Pflegekräfte sorgen für einen Wissenstransfer von der Wissenschaft in die pflegerische Praxis", sagte Achim Pex, Krankenpflegedirektor des Vitos Klinikums Gießen-Marburg. Sie könnten deshalb vor allem in der psychiatrischen Pflege zu einer stetigen Verbesserung der Therapie beitragen. Die berufliche Zukunft der Absolventen sieht Vitos daher nicht zwangsläufig in Führungspositionen oder in Stabsstellen in der Pflege, sondern in der pflegerischen Praxis "unmittelbar am Patienten".

Die drei Bachelor-Arbeiten mit dem höchsten Praxisnutzen für Vitos wurden bei der Feier in Gießen prämiert. Die Absolventen Alisia Merte, Christoph Ziegler und Steffen Junghans hatten sich mit ihren Arbeiten Themenfeldern gewidmet, die eine besonders hohe Praxisrelevanz haben.

Vitos hatte 2013 in Zusammenarbeit mit dem Steinbeis-Transfer-Institut Marburg der Steinbeis-Hochschule Berlin zwei Pflegestudiengänge initiiert. Zum einen das Bachelor-Studium in Social Management-Healthcare Services mit dem Schwerpunkt "Psychiatric Nursing", das eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem pflegerischen Beruf sowie entsprechende Berufserfahrung voraussetzt.

Das Bachelor-Studium in Social Management-Healthcare Services mit dem Schwerpunkt "Advanced Nursing Practice" richtet sich an angehende Pflegekräfte. Sie können diesen Studiengang im Rahmen einer vierjährigen dualen Ausbildung absolvieren. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann wird dabei durch das Studium der Pflege ergänzt.

Inzwischen sind beide Studiengänge zum achten Mal gestartet. Derzeit gibt es 72 Vitos-Mitarbeiter/-innen, die in unterschiedlichen Semestern einen der beiden Studiengänge studieren. Das Unternehmen unterstützt sie durch ein Stipendium.