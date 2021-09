150 000 OP-Masken auf einmal für Gießener Krankenhäuser

Vor den Kisten voller Masken (v.l.): Markus Lich (Evangelisches Krankenhaus), Andreas Leipert (St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung), Dietlind Grabe-Bolz und Alexander Pielka (Pflegedienstleiter UKGM, Innere Medizin). Foto: Wißner

GIESSEN - Insgesamt sage und schreibe 150 000 OP-Masken spendeten die Hersteller KingFa (Wiesbaden) und Pro ASM (Frankfurt am Main/Nürnberg) durch Vermittlung von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz an die drei Gießener Krankenhäuser, St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung gGmbH, Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen sowie Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM). Von "einem schönen, freudigen Ereignis" sprach Grabe-Bolz am Donnerstag bei der Übergabe der Masken auf dem Gelände des UKGM-Zentrallagers.

"Masken sind ein Thema, das uns täglich begleitet. Wir haben uns alle daran gewöhnt, Masken zu tragen. Doch wo es immer schon zum Alltag gehört, das sind die Krankenhäuser und medizinischen Bereiche. Hoffen wir, dass die Masken nicht dringend gebraucht werden, sondern ein gutes Gefühl geben", so Grabe-Bolz. "Wir füllen unser Lager auf und hoffen, dass wir es nicht leerräumen müssen wie letztes Jahr", zeigte sich Andreas Leipert, Geschäftsführer des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung, froh und dankbar, als er 25 000 Masken entgegennehmen konnte. Ebenfalls 25 000 Masken erhielt Markus Lich, Pflegedirektor des Evangelischen Krankenhauses, der die gute und reibungslose Zusammenarbeit der drei Häuser in Gießen hervorhob und sich darüber freute, dass nun auch von dieser Spende alle drei Nutzen haben "und so durch die kommende Zeit kommen".

Auch wenn die 100 000 Masken aktuell am UKGM laut dem Pflegedienstleiter der Inneren Medizin und Covid19-Intensivstationen, Alexander Pielka, nicht gebraucht werden, so vermittelten diese doch "ein gutes Gefühl". Im vergangenen Jahr bei der Knappheit sah alles noch anders aus. Daraus wurden auch Lehren hinsichtlich einer neuen Bevorratungshaltung gezogen.