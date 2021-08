150 Jahren IHK Gießen-Friedberg

Haben viele Pläne für das IHK-Jubiläumsjahr (v.l.): Matthias Leder, Frank Sommerlad und Rainer Schwarz. Foto: Zielinski

GIESSEN - Gießen. Die Gründung der IHK Gießen-Friedberg jährt sich am 20. September 2022 zum 150. Mal. Unter dem Motto "Innovation gestern - heute - morgen" soll dieser Geburtstag entsprechend begangen werden. IHK-Präsident Rainer Schwarz, IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Leder und Frank Sommerlad, seit vielen Jahren Mitglied der IHK-Vollversammlung, stellten im Möbelhaus Sommerlad einige Punkte des umfangreichen, vielseitigen Programms vor.

"Die Innovationskraft unserer engagierten Unternehmerinnen und Unternehmer zeichnet uns aus. Sie haben immer wieder Neuerungen geschaffen, Techniken vorangetrieben und sich den Herausforderungen der Zeit mit Mut und Kreativität gestellt", betonte Dr. Matthias Leder. Aus diesem Grund ziehe sich das Thema Innovation wie ein roter Faden durch das gesamte Jubiläumsjahr. "Wir zeigen auf, wie innovativ unsere Unternehmen sind, welche genialen Lösungen sie immer wieder finden, um auf den Märkten am Ball zu bleiben und vorausschauend zu agieren.

Eingeläutet werden soll das Jubiläumsjahr bereits auf der Vollversammlung am 7. September dieses Jahres mit dem Vortrag "Perspektiven in die Zukunft: Die IHK als gelebte Unternehmensselbstverwaltung" von Professor Dr. Ferdinand Kirchhof. Der ehemalige Vizepräsident und Richter am Bundesverfassungsgericht wird auf die innovative Idee der Kammergründung im Jahr 1872 eingehen. "Diese Gründung lag voll im Trend mit der preußischen Verfassungsreform seit Anfang des 19. Jahrhunderts", führte Leder aus. Grundgedanke der Stein-Hardenbergschen Reformen sei die Entfesselung der Kräfte des Bürgertums durch Verleihung von Freiheitsrechten gewesen. Man habe angestrebt, dass Bürger sich für das Gemeinwesen einsetzen und Unternehmer sich zusammenschließen, um gemeinsam ihre Ziele und Wünsche an den Staat heranzutragen. Weg vom Obrigkeitsstaat, hin zur Selbstverwaltung sei die grundlegende Idee der Gründung von IHKs nach preußischem Recht gewesen.

"Ferdinand Kirchhof hat maßgeblich am Urteil zur IHK-Pflichtmitgliedschaft aus dem Jahr 2017 mitgewirkt", unterstrich der Hauptgeschäftsführer. Neben den rechtlichen Grundlagen werde er auch genauestens darlegen, welche Möglichkeiten die Pflichtmitgliedschaft den Unternehmen biete und welche Aufgaben und Chancen sich daraus für die IHKs ableiten ließen.

Mitmachorganisation

"Wir sind eine Unternehmer-Mitmachorganisation. Das kommende Jahr bietet uns Gelegenheit, das zu feiern und in die Zukunft zu blicken", betonte IHK-Präsident Rainer Schwarz. Höhepunkt der Feierlichkeiten soll ein Festabend in der Gießener Kongresshalle Mitte 20222 sein, der ganz im Zeichen einer IHK mit Blick auf das Morgen steht. Als Festredner konnte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier gewonnen werden, der als Gießener die mittelhessische Wirtschaft bestens kennt.

Neben der Vorstellung innovativer Projekte, wie beispielsweise dem Baustellenmarketing oder der erfolgreichen und zeitnahen Etablierung des von der IHK Gießen-Friedberg mitentwickelten Zertifikatslehrgangs zum Fachbeauftragten für Hygiene im Veranstaltungswesen, sollen die Gäste über nachhaltige Entwicklungsperspektiven in Afrika informiert werden. Bereits seit acht Jahren engagiere sich die IHK Gießen-Friedberg dort im "Berufsbildungs-Export" und versuche, die duale Ausbildung zu etablieren. "Durch Hilfe zur Selbsthilfe möchten wir den Menschen in Nigeria und Kenia eine Perspektive bieten", erklärte Rainer Schwarz.

Regionalität erlebbar zu machen ist ein weiteres Thema der etwa 15 geplanten Veranstaltungen. So soll in allen drei zur IHK gehörenden Landkreisen - Gießen, Vogelsberg und Wetterau - sowohl eine Jubiläumsbrotaktion - eine Hommage an das Bäckerhandwerk - als auch eine Baumpflanzaktion durchgeführt werden. "Wir wollen Akzente zugunsten eines nachhaltigen Wirtschaftens setzen."

Um die Geschichte der vergangenen 150 Jahre festzuhalten und einen Blick in Gegenwart und Zukunft zu werfen, plant die IHK auch eine Festschrift. Hier sind alle Unternehmen und Privatpersonen dazu aufgerufen, historische Dokumente, Bilder und andere Unterlagen aus dem Fundus zu schicken, um ein "lebendiges Bild" der Unternehmen in der Region zu zeichnen. Die heutige IHK Gießen-Friedberg wurde als Großherzogliche Handelskammer am 20. September 1872 gegründet. Mitglieder waren Gießener Kaufleute, der erste Präsident hieß Georg Carl Gail. 1899 erfolgte die Gründung einer kaufmännischen Fortbildungsschule. 1912 stiftete der Bankier Siegmund Heichelheim anlässlich seines 70. Geburtstages 60 000 Mark für den Bau eines Kammergebäudes und stellt den Bauplatz in der Lonystraße - noch heute Sitz der IHK in Gießen - zur Verfügung.

1933 wurden die Kammern ihrer Selbstverwaltungsfunktion enthoben, die sie 1945 zurückerhielten. 1956 wurden die Kammern erneut Körperschaften des öffentlichen Rechts, der Beirat erhielt den Namen Vollversammlung. 1995 gründeten die fünf Kammern Dillenburg, Friedberg, Limburg und Wetzlar die Kammervereinigung Mittelhessen. Drei Jahre später beschlossen die Vollversammlungen der IHKs Gießen und Friedberg die Fusion der Kammern zum 1. April 1999. Stand heute zählt die IHK Gießen-Friedberg knapp 50.000 Mitgliedsunternehmen - vom Ein-Mann-Betrieb bis zum Großunternehmen.