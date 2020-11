16 philippinische Pflegekräfte neu am UKGM in Gießen

Beginnen in dieser Woche mit ihrer Arbeit am UKGM: 16 philippinische Pflegekräfte, die auch auf Intensivstationen eingesetzt werden. Foto: Zielinski

GIESSEN - Gießen"Eigentlich könnten wir über 100 weitere Fachkräfte brauchen", sagt Thomas Menzel, stellvertretender Pflegedirektor am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM). Am Montag konnte er zusammen mit Astrid Sartorius, Leiterin Asklepios Auslandsakquise im Bereich Pflege, 16 junge Frauen und Männer von den Philippinen begrüßen, die künftig im Klinikum als Pflegekräfte arbeiten sollen.

Bereits im September hatte das UKGM 22 philippinische Pflegekräfte eingestellt. Diese hießen ihre neuen Kolleginnen und Kollegen mit einer roten Rose herzlich willkommen. Nach einer vierwöchigen Einarbeitungsphase sollen die jungen Leute im chirurgischen und internistischen Bereich, auf der Allgemeinstation, auf der Intensivstation, in der Kinder- sowie in der Hautklinik eingesetzt werden. "Bis dahin sollte auch die Arbeitsmarktzulassung vorliegen", hofft Astrid Sartorius.

Nach ihrer Ankunft in Deutschland haben sie zunächst ein Asklepios eigenes Schulungszentrum für internationale Pflegekräfte in Darmstadt besucht. "Dort werden unsere neuen Mitarbeiter ongeboarded und danach auf die hessischen Asklepios-Kliniken sowie die Unikliniken Gießen und Marburg verteilt", erklärt Thomas Menzel.

Blumige Begrüßung: Jede neue Pflegekraft bekommt eine rote Rose. Foto: Zielinski: 2

Alle philippinischen Pflegekräfte seien hochqualifiziert, verfügten über eine mehrjährige Berufserfahrung und hätten einen Bachelor-Abschluss im Bereich Nursing. "Ohne die vor acht Wochen eingetroffenen neuen Mitarbeiter(innen) hätten wir die Station 11 in der Allgemeinchirurgie, die ein Jahr wegen Personalmangels geschlossen war, nicht wieder öffnen können", unterstreicht der stellvertretende Pflegedirektor

Wenn die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht, sollen im ersten Quartal kommenden Jahres 60 weitere philippinische Pflegekräfte hinzukommen. Corona-bedingt könnten die Intensivsprachkurse, die auf einen Aufenthalt in Deutschland vorbereiten, auf den Philippinen aktuell nicht stattfinden.

"In ganz Deutschland haben wir Probleme, Nachwuchs im Bereich Pflege zu bekommen", bedauert Thomas Menzel. Oftmals seien junge Menschen nicht gewillt, ein hohes Maß an Verantwortung zu übernehmen. Hinzu kämen noch ungünstige Arbeitszeiten. Bis zur Pandemie habe man intensiv Werbung an Schulen gemacht. Mit Erfolg: Sowohl im April als auch im Oktober hätten gut belegte Kurse für die dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann/-frau begonnen. Im November habe ein Lehrgang zur Gesundheits- und Krankenpflegehilfe gestartet. Diese nur einjährige Ausbildung richte sich an Hauptschüler oder Seiteneinsteiger und könne der Grundstein zu einer Weiterbildung zur Pflegefachkraft sein.

Mit ausländischen Kräften dem Pflegenotstand entgegenzuwirken, klappe am UKGM prima, führte er aus. Bereits im Sommer habe man über das Sprachportal Wetzlar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Albanien bekommen. Auch die jungen Philippinen freuen sich auf ihre Arbeit in Gießen.

"Es ist schön in Deutschland und ich glaube, dass ich hier bessere Zukunftschancen habe", sagt Marie Celine Makinano. Ihre Familie habe sie bei ihrer Entscheidung unterstützt. Am liebsten möchte die junge Frau sich um ältere Menschen kümmern. "Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Großmutter", erklärt sie ihren Antrieb. Auch Alwyn Bruce, der direkt aus Manila kommt, gefällt es in Deutschland. "Ich habe sogar eine Tante hier", erzählt er. "Wenn es geht, möchte ich länger in Deutschland bleiben und Karriere machen."