16 von 19 Corona-Patienten auf Intensivstation des Gießener Uniklinikums

Die Rivers-Sporthalle wurde zu Testcenter und Praxis umfunktioniert. Archivfoto: Friese

GIESSEN (fod). In Stadt und Kreis Gießen waren bis Mittwoch insgesamt 179 bestätigte Coronavirus-Fälle registriert. Davon befanden sich zu jenem Zeitpunkt sieben Personen in stationärer klinischer Behandlung. Dass dennoch am Donnerstag 19 Patienten wegen schwererer Corona-Symptome im Uniklinikum Gießen (UKGM) lagen - davon 16 auf Intensivstationen und drei auf den Covid-19-Stationen -, hat seinen guten Grund. Handelt es sich beim Universitätsklinikum doch um ein Zentrum der Maximalversorgung, in das auch kranke Personen aus entfernteren Klinken, die weniger gut ausgestattet sind, eingeliefert werden. Dem Vernehmen nach soll sich zum ersten Mal auch ein Kind unter den derzeitigen Corona-Patienten des Gießener Klinikums befinden. Das jedoch wollte auf Nachfrage ein UKGM-Sprecher "aus Gründen des Daten- und Patientenschutzes" nicht bestätigen. Bezüglich der bestehenden Ausstattung, etwa mit Beatmungsplätzen, teilte er mit, dass "wir in Abstimmung mit dem hessischen Sozialminister und den Kliniken in Mittelhessen ausreichend Kapazitäten vorhalten, um die in den Kliniken eintreffenden Covid-19-Fälle adäquat behandeln zu können".

Nach Rücksprache mit Hausarzt

Derweil läuft der Betrieb des erst am 1. April eröffneten neuen Testcenters in der Rivers-Sporthalle auf Hochtouren. Verantwortlich hierfür ist die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen, während der Verein Gesundheitsnetz Gießener Hausärzte (GNGH) unter demselben Dach eine Corona-Schwerpunkt-Praxis unterhält, um je nach Notwendigkeit auch gleich Untersuchungen durchführen zu können. Zudem gibt es dort einen "Drive-through", was es ermöglicht, dass Autofahrer für den Testabstrich in ihrem Wagen sitzen bleiben können. Diese Angebote sind allerdings nur nach vorheriger Rücksprache mit Hausarzt, Ärztlichem Bereitschaftsdienst oder Gesundheitsamt nutzbar.

All das wäre ohne die Anstrengungen von Kreis und Stadt Gießen - sie stellt die Halle kostenfrei zur Verfügung - wohl aber gar nicht erst zustande gekommen. Laut Landrätin Anita Schneider finanziert der Landkreis die Ausstattung der Sporthalle mit Trennwänden, Türen und weiterer Einrichtung, die ein Messebau-Unternehmen vermietet. Im ersten Monat des Betriebs entstehen dadurch Kosten von rund 10 000 Euro. In den kommenden Monaten werden es jeweils rund 6500 Euro sein, teilt Schneider mit.

Der Landkreis habe zudem unter anderem Schreibtische, rund 100 Stühle für den Wartebereich, Kühlschränke für Arzneimittel und Proben sowie weiteres medizinisches Inventar bereitgestellt. Dass darüber hinaus die Stadt Staufenberg leihweise einen Auslegeboden für die Rivers-Sporthalle zur Verfügung stellt, ermöglichte eine Kostenersparnis von etwa 25 000 Euro. Die Feuerwehr Staufenberg mit zwölf Einsatzkräften des 17. KatS-Löschzuges im Landkreis Gießen und dem KatS-Gerätewagen Logistik für Hochwasserschutz übernahmen hierbei Transport und Verlegung.