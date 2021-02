160 Jahre alte Säuleneiche im Theaterpark Gießen gefällt

Hoch hinaus mussten die Arbeiter des städtischen Gartenamtes, um Ast für Ast der Säuleneiche abzusägen. Foto: Schäfer

GIESSEN - "Mein Freund, der Baum, ist tot. Er fiel im frühen Morgenrot." Mit diesem Lied stürmte Alexandra in den 60er Jahren die Hitparade. Als gestern die 160 Jahre zählende Säuleneiche im Theaterpark gefällt wurde, war es einige Stunden später als in dem Lied besungen. Wehmut überkam nicht nur Benjamin Lakowski, Sachgebietsleiter Baumpflege beim städtischen Gartenamt: "Es ist sehr schade. Jedoch ist die Standsicherheit leider nicht mehr gewährleistet", kommentierte er die "unumgänglich notwendige" Fällung der vermutlich 1860 gepflanzten Eiche.

Für eine Säuleneiche ist der 30 Meter hohe Gigant in der Nähe der Südanlage noch kein richtig alter Baum. Denn in guter Umgebung kann diese Eichenart mehrere hundert Jahre überstehen. Die älteste bekannte Säuleneiche ist die "Schöne Eiche von Harreshausen" im hessischen Babenhausen mit einem Alter von zirka 570 Jahren. Im Theaterpark dagegen queren Asphaltwege und Kanalisation den Wurzelbereich. Was hat nun dazu geführt, dass das Gartenamt keine Gewähr mehr dafür übernehmen wollte, dass dieser mächtige Koloss möglicherweise plötzlich umfällt und dabei nicht nur Sachschaden verursacht, sondern auch Menschenleben gefährdet?

Lakowki, seit 2017 beim Gartenamt, erzählt dem Anzeiger, dass sein Amtsvorgänger Hinrich Lüttmann, nun im städtischen Umweltamt tätig, bereits vor acht Jahren erstmalig einen Pilz namens Riesenporling (botanisch "Meripilus giganteus") an der Säuleneiche entdeckt hatte. Der Riesenporling besiedelt Bäume im Wurzelbereich. Als Schwächeparasit befällt er geschädigte oder absterbende Wurzeln alter Bäume. Im Laufe der Zeit breitet sich der Pilz mehr und mehr aus und verursacht eine Weißfäule.

Die Ausbreitung des Pilzes ist abhängig von der Widerstandsfähigkeit des Baumes. Begünstigt durch die vergangenen heißen und sehr trockenen Sommer habe der Baum unter starkem Stress gestanden, so Lakowski. "Ein Kompensationswachstum, das die Schäden durch den Pilz ausgleichen kann, war nicht möglich", bedauert er. Bei wiederkehrenden Baumprüfungen sei seitens des städtischen Kontrolleurs eine vermehrte Bildung von Totholz sowie Absterben von Teilbereichen der Krone festgestellt worden. Dies sei ein Indiz dafür, dass der Pilz sehr weit vorangeschritten ist.

"Bei dem verkürzten Regelkontrollintervall war es uns wichtig, die Vitalität des Baumes im Auge zu behalten." Erst ab 2019 sei der Kronenbereich des Baumes nicht mehr richtig mit Wasser und Nährstoffen versorgt worden. Im Sommer seien die Äste nochmals eingekürzt worden, um die Kronensegelfläche und damit den Windwiderstand zu verringern, damit die Standsicherheit stabilisiert. Nun bestätigte ein zusätzlich beauftragtes, externes Gutachten die aktuelle Einschätzung des Gartenamtes. Der Baum weist nur noch eine innere Sekundärkrone auf, da 30 Prozent des Außenbereiches infolge mangelnder Versorgung vertrocknet sind. "Normalerweise würde ich den Baum lieber in Würde sterben lassen", sagte Lakowski. "Denn das absterbende Totholz bietet viel Lebensraum für allerlei Insekten und Vogelarten." Doch dann müsste um den Baum herum in einem Abstand von gut 30 Metern ein Geländer zur Sicherheitsabsperrung errichtet werden. "Wir können jedoch die zu nahe Südanlage nicht abriegeln. Das wäre allenfalls in der Wieseckaue möglich", bedauert er.

Obwohl vom 1. Oktober bis 28. Februar Baumfällungen grundsätzlich erlaubt sind, muss laut Bundesnaturschutzgesetz dabei beachtet werden, dass keine Vogelaktivitäten im Baum vorhanden sind. Da dies bei der zu fällenden Säuleneiche nach erster Einschätzung nicht ausgeschlossen werden konnte, musste Lüttmann vom Umweltamt hinzugezogen werden, um eventuelle Nestaktivitäten festzustellen. In diesem Falle hätte der Baumrumpf vorläufig stehen bleiben müssen. Doch eine diesbezügliche Baumhöhle stellte sich lediglich als ein Nachtquartier heraus.

Bis in den Nachmittag hinein dauerten die Fällarbeiten an. In den sozialen Medien habe es rege Kommentare zu dieser Fällung, gegeben, berichtete Lakowski. Da diese teilweise auch sehr negativ ausgefallen seien, habe er sich veranlasst gesehen, seinen Facebook-Account zu löschen, ärgert er sich. An der Stelle des alten Baumes wünscht er sich wiederum die Pflanzung einer Stieleiche.