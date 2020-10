17 „eiserne“ Abiturienten leben noch

Ein Foto aus der gemeinsamen Schulzeit machte die Runde beim Treffen. Repro: Jung

GIESSEN - (kg). Noch nie seien so viele Eiserne Abiturienten zu einer Jubiläumsfeier gekommen, freute sich der Vorsitzende der Vereinigung der Ehemaligen und Freunde des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums Gießen e.V., Gunter Weckemann bei seiner Begrüßung im Musiksaal. „Sie sind ein besonderer Jahrgang“, freute sich Weckemann, denn von den 24 Reifeprüflingen des Landgraf-Ludwigs-Gymnasium im Jahr 1955 leben heute noch 17 und 12 ehemalige Schüler und eine Schülerin kamen jetzt zur Ehrung.

Die Feier des Abiturs vor 65 Jahren war am 10. März im damaligen Otto Eger Heim, heute Mildred-Harnack-Fish-Haus. Wegen Covid-19 wurden in diesem Jahr alle Feiern zum grünen Abitur im anderen Rahmen begangen und so kam der späte Termin jetzt zustande. Denn in einer Befragung sprachen sich alle Eisernen dafür aus, doch in diesem Jahr zu feiern, berichtete Hans Maas, der als Gießener jetzt die Organisation des dreitägigen Treffens übernahm. „Das Wohlbefinden der jungen Menschen an dieser Schule ist uns sehr wichtig“, betonte Schulleiterin Antje Mühlhans in ihrem Grußwort. „Schüler lernen nicht weniger, sondern anders“, machte sie zu den Veränderungen in der Schule deutlich. Die Berufe erfuhren Veränderungen, Latein und Altgriechisch habe an Bedeutung verloren, zeigte die Pädagogin auf. Heute gelte es auch, Talente zu entdecken, die sich nicht in den Schulfächern abbilden. Gunter Weckemann überreichte den Jubilaren Anstecknadeln und alte Ausgaben der Epistola aus dem Abiturjahr. Im Anschluss an die Ehrung gab es ein Gespräch mit den Jubilaren über Jürgen Dauernheims jüngst publiziertes Buch über das LLG in der Zeit des Nationalsozialismus. Nachmittags war die Gruppe zu einer lustigen Bootsfahrt auf der Lahn unterwegs. Die Antikensammlung im Alten Schloss mit Führung zählte zum dreitägigen Programm der Feier, die mit dem Begrüßungstreffen auf dem Schiffenberg begonnen hatte und einem Essen mit einem Überraschungsgast endete.