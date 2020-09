17. Gießener Frauenlauf findet virtuell statt

Auf die Strecke, fertig los: der Gießener Frauenlauf. Archivbild: Ben

Gießen. Regen und Sturm konnten die Teilnehmerinnen des traditionellen Gießener Frauenlaufes bisher nie abhalten, in diesem Jahr schaffte dies allerdings ein Virus. Der für Mai geplante 17. Gießener Frauenlauf musste aufgrund der Corona-Pandemie erstmals abgesagt werden. Nun hat sich der Veranstalter, die LGV Marathon Giessen e.V., dazu entschlossen, einen virtuellen Lauf anzubieten.

"Aus unserem Frauenlauf wird eine 10-Tages-Challenge", betonen die Vorsitzenden Oliver Lauff und Heiko Siechau in ihren Einladungsschreiben. Diese soll von heute an bis 5. Oktober stattfinden. Dabei läuft oder walkt jede Teilnehmerin zwar für sich selbst, aber dennoch für eine gemeinsame Sache. So lautet das Motto in diesem Jahr wieder "Gemeinsam statt einsam - Laufend etwas unterstützen". "Mit dem Erlös des Frauenlaufs unterstützen wir in Kooperation mit dem Büro für Frauen und Gleichberechtigung von Stadt und Landkreis in jedem Jahr ein gemeinnütziges Projekt", hebt Lauff hervor. So soll die Teilnahmegebühr von zwei Euro vollständig an "Unvergesslich Weiblich", einen gemeinnützigen Verein, der seit seiner Gründung 1984 im Schwerpunkt Wendo - feministische Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse anbietet, gehen.

Für jede Teilnehmerin, die eine getrackte Session einsendet, wird die LGV Marathon Giessen zusätzlich einen Euro spenden. Unter allen Läuferinnen sollen zehn Paar Wrightsocks Coolmesh II (Laufsocken) sowie drei Freistarts für den nächsten Frauenlauf verlost werden.

Onlineanmeldung können auf der Homepage des Vereins unter lgv-marathon.de erfolgen. Daten und Distanz werden im Portal Race Result eingegeben. Dabei kann zwischen fünf Kilometer laufen oder walken und zehn Kilometer laufen gewählt werden. Ein bis zwei Tage vor dem jeweiligen Start erhalten die Teilnehmerinnen eine Mail mit dem Link zum Hochladen des Trackings. "Die Läuferinnen tracken sich selbst mit einer Sportuhr oder der bevorzugten Laufapp. Wichtig ist, dass sowohl Zeit als auch Strecke, Kilometer und Namen auf dem Tracking ersichtlich sind", unterstreicht der Veranstalter. Das Ergebnis soll nach erfolgreich absolviertem Lauf über den zugesandten Link hochgeladen werden.

Bekanntgegeben werden die Siegerinnen am 7. Oktober um 20 Uhr.