17-jähriger Jan K. aus Gießen vermisst

Giessen (red). Die Polizei sucht derzeit nach Jan K. aus Gießen. Der 17-Jährige wurde letztmals am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Gießen-Wieseck gesehen. Er kehrte nicht, wie vereinbart, am Abend des 12. Septembers wieder zurück. Auf seinem Mobiltelefon konnte er bislang nicht erreicht werden.

Jan ist etwa 1,75 Meter groß und 70 Kilo schwer. Er hat kurze, lila-schwarz gefärbte Haare. Vermutlich ist er dunkel gekleidet. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Wer hat den Jugendlichen gesehen? Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641/700-60 oder jede andere Polizeidienststelle. Foto: Polizei