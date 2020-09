170 statt 70 Autos in Gießen beschmiert

Mindestens 70 Autos wurden in Gießen in der Nacht auf Dienstag von bislang unbekannten Tätern mit einem "X" in roter Farbe versehen. Foto: Polizei Mittelhessen

GIESSEN - Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass selbsternannte Umwelt-Aktivisten Autos in Gießen mit einem roten "X" markiert haben , hat die Polizei die Zahl der beschädigten Fahrzeuge nach oben korrigiert. Zuerst war von mindestens 70 markierten Pkw die Rede. "Inzwischen gehen wir von etwa 170 beschmierten Autos aus", teilte Jörg Reinemer, Presseprecher der Polizei Mittelhessen, mit. Die Polizei gehe jedoch davon aus, dass die Zahl noch ansteigen könne und bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Die Aktivisten hatten gedroht, die Autos abzufackeln, sollte mit der Rodung des Dannenröder Forstes begonnen werden.

Die Ermittler prüfen derzeit, ob über den Tatbestand der Sachbeschädigung hinaus weitere Straftatbestände erfüllt werden.

Als die ersten Geschädigten die Markierung an ihrem Pkw am Dienstagmorgen feststellten, ging bei verschiedensten Stellen eine Mail ein, in der sich eine "solidarische autonome Kleingruppe" zu den Sachbeschädigungen bekannte. Die "Bekenner" gaben in diesem Schreiben an, dass es sich bei den roten Markierungen um eine "Freigabemarkierung zum Abfackeln" handele. Die Nummernschilder der Fahrzeuge seien notiert, heißt es weiter in diesem Schreiben. Sie würden die ersten sein, die "platt" gemacht werden, wenn die Räumung im Dannenröder Forst beginne