18. Etappe der Friedenswanderung führt durch Gießen

Präsentieren die neu gestaltete Friedensfahne: Yannick Kiesel und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Foto: Leyendecker

GIESSEN - "Von deutschen Boden darf nie wieder Krieg ausgehen". Die Worte des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brand sind für das Gießener Friedensnetzwerk zum Leitbild geworden. Die Mitglieder rufen dazu auf, sich entschieden gegen die Gewalt und für ein sofortiges "die Waffen nieder" im Nahen Osten zu engagieren. Aus diesem Grund beteiligt sich das Friedensnetzwerk an der Aktion der NaturFreunde Deutschlands und lädt zum Projekt "Frieden in Bewegung" ein.

Die Wandergruppe zieht von Hannover aus durch die Bundesrepublik bis zu ihrem Ziel in Konstanz und machte am Sonntag in Gießen Station, wo die Wanderer von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und der Sprecherin des Friedensnetzwerk Gießen, Martina Lennartz, empfangen wurden. Im Aufruf der Naturfreunde findet sich eine Aussage aus der gleichnamigen Zeitung "Naturfreunde" aus dem Jahr 1929, wie Lennartz berichtet. "Mit der Naturfreundebewegung wandert der sozialistische Gedanke in die Berge. Das ist die politische Auswirkung unserer unpolitischen Tätigkeit".

Das höchste Ziel des Friedensnetzwerks liegt auf der Hand: "Frieden auf der ganzen Welt", ruft Lennartz. Grabe-Bolz erinnerte in ihrer Begrüßungsrede an die Kundgebung gegen Antisemitismus, die vor einer Woche stattfand. "Wir brauchen eine dauerhafte und friedliche Lösung für beide Völker", was die rund 40 Teilnehmer lautstark beklatschten. Die Sozialdemokratin betonte, dass der Nahostkonflikt ein Konflikt von vielen in der Welt ist. Sie zitierte den ehemaligen US-Präsident Kennedy: "Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende". In Deutschland herrsche mittlerweile zwar seit 76 Jahren Frieden, so Grabe-Bolz, aber der Krieg ist aus ihrer Sicht in vielen Teile der Welt grausame und schreckliche Wirklichkeit. "Es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, als für den Frieden zu kämpfen", appelliert die Oberbürgermeisterin im Rahmen der Kundgebung zum Thema "Abrüsten statt Aufrüsten".

Dass die Wanderung in Gießen Halt machte, ist vor allem einer akribischen Planung zu verdanken, so Yannick Kiesel von der Bundesgeschäftsstelle der NaturFreunde. "Die Wanderung wurde leider wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben, aber jetzt sind wir in Gießen angekommen, der Etappe 18 von 55", so Kiesel. Er betont, dass momentan über 40 Konflikte auf der Welt bewaffnet ausgefochten werden. Die Wanderer möchten ihre Botschaft durch die Nation tragen und überreichen traditionell jedem Bürgermeister und jeder Bürgermeisterin auf den einzelnen Etappen die neu gestaltete Friedensfahne, so auch in Gießen. Grabe-Bolz zeigte sich sichtlich erfreut und dankte sowohl den Organisatoren wie auch den Wanderern für ihr Engagement. Die folgende Etappe bis Butzbach wäre sie gerne mitgelaufen, was jedoch aufgrund einer Verletzung nicht möglich ist.

Für die Wanderer ging es am Montagmorgen um 9.30 vom Hauptbahnhof aus weiter in Richtung Süden. Der bekannte Gießener Andreas Eikenroth hat die Route von Gießen nach Butzbach zusammengestellt und wird dafür vom Friedensnetzwerk ausgiebig gelobt. "Als Dank für seine Arbeit möchten wir Andreas Eikenroth und seiner Frau eine zweijährige Mitgliedschaft im Friedensnetzwerk schenken", so Lennartz. Sie zitiert abschließend den Bundesvorsitzenden der Naturfreunde, Michael Müller: "Wer den Frieden will, muss für den Frieden kämpfen."