18-Jähriger verliert beim Driften Kontrolle über Auto

GIESSEN/DILLENBURG - Beim Driften auf dem Schulhof einer Schule in der Lützellinder Straße in Klein-Linden hat Sonntagfrüh ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kollidierte der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende junge Mann gegen 1 Uhr mit einer Sitzbank. Mit einem massiven Frontschaden an seinem Renault sei der 18-Jährige zunächst geflüchtet. Ein Streifenwagen, der zum Schulhof unterwegs war, sah den Renault noch wegfahren. An der Unfallstelle selbst fanden die Ordnungshüter dann ein Nummernschild des mutmaßlichen Unfallfahrautos.

Gegen 2.30 Uhr meldete ein Zeuge ein Pannenfahrzeug auf der A45 zwischen Ehringshausen und Herborn. Dort fanden die Beamten das stark beschädigte Auto des 18-Jährigen. In diesem befand sich neben dem jungen Mann noch vier weitere Insassen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erst kürzlich seinen Führerschein gemacht hatte. Da die Beamten den Verdacht hatten, der Fahrer könnte Alkohol getrunken haben, führten sie einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 1,26 Promille anzeigte. Der 18-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme auf der Polizeiwache begleiten. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Die Polizei schätzt den Schaden auf über 7300 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen der graue Renault mit Dillenburger Kennzeichen zwischen 1 und 2.30 Uhr aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/70063555 zu melden.