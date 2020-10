18 neue Sozialwohnungen in Gießen

Dorothee Haberland, Mieterrat Erwin Pitz, Dietlind Grabe-Bolz und Stefanie Paul (von links) freuen sich über den Neubau. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Insbesondere die Rückseite des Neubaus in der Henriette-Fürth-Straße 28 wirkt mächtig. Dennoch fügt sich das Gebäude ein in die umliegende Bebauung in der Margaretenhütte, wo das Wohnbau-Haus mit 18 neuen Sozialwohnungen eine Baulücke schließt. Gut Ding will Weile haben? Durchaus: "Wir brauchten hier einen ziemlich langen Atem", sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz am Mittwochmorgen. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe für das vollständig bezogene Gebäude erinnert sie unter anderem an Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Sie hatte auf dem lange brachliegenden Grundstück zuvor eine Pumpstation. "Wir hören hier nicht auf. Jetzt beginnen wir mit der Strangsanierung in den Häusern 20 und 20a", berichtet Wohnbau-Geschäftsführerin Dorothee Haberland.

Barrierefreie Wohnungen

Ja, der Neubau fügt sich ein. Aber das Haus mit 1200 Quadratmetern Wohnfläche im Passivhaus-Standard setzt mit einer veränderten Formsprache auch einen neuen architektonischen Akzent. Alle Wohnungen in dem Gebäude, das der ehemalige Wohnbau-Geschäftsführer Reinhard Thies auf den Weg gebracht hat, haben zwei oder drei Zimmer, sind mit Balkons oder Terrassen ausgestattet und per Aufzug barrierefrei zu erreichen. "Gerade das ist wichtig, damit die Bewohner des Quartiers hier bleiben können", betont die OB etwa mit Blick auf das Älterwerden. So handele es sich bei der Hälfte der Bewohnerschaft in der neuen Nummer 28 um "Altgediente", während der Rest zugezogen ist. Die Mieten in dem Haus sind auf 6,50 Euro mit 0,30 Euro Passivhauszuschlag und 0,15 Euro Heizkostenpauschale gedeckelt. Die Betriebskosten sind anfangs auf 1,90 Euro pro Quadratmeter im Monat kalkuliert. "Für die rund 3,6 Millionen Euro Baukosten konnten soziale Wohnungsbau-Fördermittel von Land und Kommune von insgesamt 3,05 Millionen Euro in Anspruch genommen werden. Die Stadt Gießen bezuschusst mit 320 000 Euro über das Gießener Investitionsprogramm 'Soziales Wohnen', weil auch an diesem Bau die hohen energetischen Anforderungen eingehalten wurden, und gibt ein Darlehn von 180 000 Euro Kofinanzierung zur Förderung des Landes und Mitteln der KfW von circa 2,48 Millionen Euro", informiert die Wohnbau.

In Eisenbahnwaggons gelebt

"Die Margaretenhütte war mal ein sozialer Brennpunkt", blickt die Oberbürgermeisterin in die Vergangenheit. Früher sei das Gebiet von Schlichtbauwohnungen geprägt gewesen, zeige sich heute aber als eine Siedlung, in der Menschen sich wohlfühlten. "In den 60er Jahren haben hier auch noch Menschen in Eisenbahnwaggons gelebt", ergänzt Haberland. Es sei "krass",wie sich das Quartier, dessen Bestandsbauten die Wohnbau seit Ende der 80er Jahre saniert, in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt habe. Seit 1973 ist die Gemeinwesenarbeit in dem Wohngebiet etabliert und engagiert sich als "Projektgruppe Margaretenhütte" bis heute. Darauf, dass das Wohngebiet im Jahr 2026 sein 100-jähriges Bestehen hat, kommt Stefanie Paul von der Projektgruppe zu sprechen. Am Neubau lobt sie besonders, dass Menschen, die seit langem in dem Gebiet mit seinem besonderen Gemeinschaftsgefühl lebten, es im Fall etwa von Krankheit oder Alter nicht mehr verlassen müssten.