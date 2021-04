185 Corona-Fälle in Gießener Flüchtlingsunterkunft

Symbolbild: dpa

GIESSEN - In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen hat das Kreisgesundheitsamt insgesamt 185 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Diese sei das Ergebnis von Reihentestungen in der Flüchtlingsunterkunft, wie die Verwaltung am Freitag mitteilt. Die Behörde hat nun eine Ausweitung der Quarantäne angeordnet. Die 185 SARS-CoV-2-infizierten Personen und insgesamt 235 Kontaktpersonen seien demnach in Quarantänegruppen eingeteilt worden.

In einer Verfügung an das Regierungspräsidium Gießen ordnete das Gesundheitsamt nun unter anderem die Entwicklung konkreter Maßnahmen an, die auch eine Verkleinerung und striktere Trennung der Quarantänegruppen vorsehen. "Zudem sind die Sicherheitsmaßnahmen anzupassen, um die Quarantäneanordnungen sicherzustellen. Außerdem soll ein Testkonzept vorgelegt werden, das die regelmäßige Testung der Bewohner vorsieht, um auch symptomlose Infektionen frühzeitig zu erkennen", heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.