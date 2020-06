19 Fahrzeuge breiter als zulässig

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Wegen Bauarbeiten an zwei Bahnbrücken ist die Lahnstraße in Kleinlinden nur einspurig befahrbar. Eine Baustellenampel regelt den Verkehrsfluss in beide Richtungen. Die Durchfahrt ist auf Fahrzeuge bis zu einer Breite von 2,20 Meter beschränkt. Am Dienstag überwachte der Verkehrsdienst von 8 Uhr bis 15 Uhr dort die Einhaltung der Verkehrsregeln. 19 Fahrzeuge, die deutlich zu breit für die Durchfahrt waren, lenkten durch die Brücken. Neun Fahrzeugführer missachteten das Rotlicht, geahndet wurden zudem elf Gurtmuffel sowie vier Fahrzeuglenker, die während der Fahrt das Handy benutzten. Bei vier Sprinterfahrern wurden Anzeigen wegen Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten eingeleitet.