20 000 Euro für Tour der Hoffnung

Jens Schmidt (links) übergibt als langjähriger Sponsoringpartner einen symbolischen Scheck über 20 000 Euro an Vertreter der Tour der Hoffnung. Foto: SWG

GIESSEN - Die wirtschaftlichen Folgen der beiden Lockdowns und den entsprechenden Einschränkungen treffen nicht nur Branchen und Berufsgruppen, Unternehmen und Soloselbstständige, sondern auch Vereine. So gehört 2020 auch die Tour der Hoffnung zu eben diesen Corona-Verlierern - und damit die krebskranken Kinder auf der Station Peiper des Gießener Universitätsklinikums, denen die üblicherweise reichlich fließenden Spenden zugutekommen.

Als einer der großen und langjährigen Partner halten die SWG der Tour der Hoffnung natürlich auch in einer solchen Situation die Stange - mit einer außergewöhnlichen Zuwendung in Höhe von 20 000 Euro. "Uns ist klar, dass wir damit den Ausfall nur minimal abmildern können", erläutert Jens Schmidt, Kaufmännischer Vorstand, anlässlich der Spendenübergabe, "aber uns war wichtig, ein Zeichen zu setzen, um die wirklich gute Sache im Bewusstsein der Menschen zu halten und so vielleicht andere zu motivieren, sich ebenfalls zu engagieren." Der Tour der Hoffnung auch in schweren Zeiten beizustehen, ist den Verantwortlichen bei den SWG eine Herzensangelegenheit. Schließlich kooperiert das Unternehmen schon mehr als ein Vierteljahrhundert mit der Tour. "Wir haben 2019 das 25-jährige Jubiläum unserer Zusammenarbeit gefeiert", erläutert Jens Schmidt. Und ergänzt: "Darauf sind wir schon ein bisschen stolz." Zu dieser guten Zusammenarbeit tragen natürlich auch die Organisatoren der Tour ihren Teil bei. "Wir unternehmen alles, um den SWG ein verlässlicher Partner zu sein", bringt es Dr. Mathias Rinn, Sportlicher Leiter der Tour, auf den Punkt. Dazu gehören professionelles Arbeiten und ein schneller, direkter Austausch von Informationen. Mit ihm nahmen seine Frau und Schirmherrin Petra Behle, Organisationsleiter Gerhard Becker und Karsten Koch, ebenfalls Sportlicher Leiter, den symbolischen Scheck entgegen. Dr. Mathias Rinn ergänzt: "Das Engagement der SWG ist in diesem Jahr gar nicht hoch genug einzuschätzen. Nicht nur wegen des Betrags. Sondern auch, weil wir nicht radeln konnten. Denn damit hat die Tour große Teile ihrer Werbewirkung verloren."

Bislang kann niemand seriös abschätzen, ob die Tour 2021 wie gewohnt rollen wird. Doch alle Beteiligten blicken optimistisch nach vorn.