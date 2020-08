20 000 Liter Wasser für einen Computer

Am Kugelbrunnen konnte man beim „weltbewussten Rundgang“ erfahren, wie viel Wasser für die Herstellung verschiedener Produkte benötigt wird. (Foto: Weltladen Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Wie funktioniert ein bewusster, nachhaltiger aber auch fairer Konsum? Mit dieser Debatte beschäftigt sich der „weltbewusste Rundgang“ in der Gießener Innenstadt. Die Weltladen-Bildungsarbeit organisierte diesen kostenlos und anmeldefrei für Klein und Groß. Der Stadtrundgang startete um Punkt 18 Uhr vor dem „Unverpackt“-Laden Gießen. Das Thema Plastik bildete die erste Station der Reise. Die Teilnehmer sollten spielerisch erraten, wie viel Plastikmüll in spezifischen Bereichen wie Lebensmitteln, Kleidung, Hygieneartikeln, aber auch Autoherstellung verbraucht wird.

Im Meer gibt es ungefähr 85 Tonnen Plastik. Ein Plastikstück benötigt 450 Jahre, um recycelt zu werden. Diese Erkenntnisse waren auch für die Teilnehmer besorgniserregend. Gemeinsam wurde nach Lösungen gesucht, wie sich Plastik vermeiden lässt und welche alltäglichen Alternativen hierzu bestehen. Glas, Papier sowie Holz sind nur einige Möglichkeiten, Müll zu umgehen. Jedoch befinden sich im „Unverpackt“-Laden noch mehr Inspirationen, um plastikfrei einzukaufen. Zudem stellte sich die Frage in der Gruppe: Muss ich ein bestimmtes Produkt unbedingt neu kaufen?

Virtueller Wasserverbrauch

Die nächste Station führte zum Kugelbrunnen in der Innenstadt. Wie schon erahnt, ging es um den virtuellen Wasserverbrauch. Dabei handelt es sich um Wasser, welches bereits bei dem Herstellungsweg eines Konsumartikels verbraucht und verschmutzt wird. Dieser Verbrauch ist für den Konsumenten nicht direkt sichtbar, daher die Bezeichnung virtuell. Es wurden unterschiedliche Produkte wie Tee, Tomaten, Baumwolle wie auch ein Computer bildlich dargestellt. Die Teilnehmer schätzten, wie viel Wasser für die Herstellung des jeweiligen Produktes benötigt wird. Eine Computer-Produktion verbraucht circa 20 000 Liter Wasser. Die Debatte um den Wasserverbrauch war lebhaft und es gesellten sich immer mehr Fußgänger zu der Gruppe. Es geht also nicht nur um nachhaltige Produkte, sondern auch darum, den Herstellungsprozess so wassersparend wie möglich zu halten. In diesem Punkt waren sich alle einig.

Der faire Handel im Weltladen Gießen bildete die letzte Station der Tour. Die Teilnehmer bekamen ein Körbchen mit vielfältigen Produkten vorgestellt. Jeder suchte sich einen Artikel aus und befasste sich mit den Informationen auf der Rückseite. Dort sind zwar viele wissenswerte Angaben notiert, dennoch hatten die Teilnehmer inhaltliche Fragen. Werden die Rohstoffe regional angebaut? Wie sind die Transportwege gestaltet? Beispielsweise wird die Schokolade hundertprozentig in Afrika, unter gerechten Arbeitsbedingungen, produziert. Dadurch schafft man lokale Arbeitsplätze, spart Transportwege und stärkt den regionalen Anbau. Bei dem fairen Handel geht es also um Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Umweltzerstörung, aber auch ein umfangreiches Spektrum mit einem politischen Kontext (www.lieferkettengesetz.de).