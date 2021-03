20 Einkaufsgutscheine über 100 Euro

Niederlassungsleiter Walter Blau überreicht Tanja Berk stellvertretend für alle Gewinner einen Neusehland-Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. (Foto: Laura Dietz)

GIESSEN - (red). Neusehland in der Neuen Bäue 11 erstrahlt seit November in neuem Glanz. Dort soll die Kunden neben einer großen Auswahl modischer Brillen, Sonnenbrillen und moderner Hörgeräte auch eine Atmosphäre zum Wohlfühlen erwarten.

Anlässlich der Neusehland-Eröffnung konnten die Besucher der Niederlassungen in der Neuen Bäue 11 sowie am zweiten Gießener Standort am Kreuzplatz 8 an einem Gewinnspiel teilnehmen. Von über 700 Teilnehmenden dürfen sich nun 20 freuen. Sie erhielten jeweils einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. Um die Kontakte dabei minimal zu halten, nahm die Neusehland-Kundin Tanja Berk ihren Gewinn stellvertretend für die anderen Gewinner in der Niederlassung entgegen. Die restlichen Gutscheine wurden per Post verschickt.

Neusehland ist in den letzten Jahren beständig gewachsen. Aus dem 1957 in Gießen gegründeten Ein-Mann-Betrieb ist inzwischen ein Familienunternehmen mit 37 Standorten und rund 430 Mitarbeitern geworden, darunter über 75 Auszubildende. Alle Brillen werden nach wie vor im eigenen Haus gefertigt.