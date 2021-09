20 jahre Beratungsstelle Aktino in der Gießener Nordstadt

20 Jahre Aktino: Zur Feier ging es in die Lochmühle. Foto: Quurk

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mit dem Reisebus zum Freizeitpark Lochmühle in den Taunus: Diesen spannenden Ausflug für Mütter und Kinder hatte die Beratungsstelle Aktino zum Weltkindertag organisiert. Ein echter Höhepunkt für die Teilnehmer, nachdem das große Kinderfest im Stadtpark Wieseckaue nun schon zum zweiten Mal ausfallen musste. Mit im Gepäck war ein Geburtstagskuchen zum 20-jährigen Bestehen der Beratungsstelle Aktino in der Gießener Nordstadt.

Unterstützt wurde der Ausflug in der "Aktionswoche zum Weltkindertag" vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, der Landesbeauftragten für Kinder- und Jugendrechte, Miriam Zeleke, sowie vom Freizeitpark, Schwalb-Reisen und Einzelspendern. Egal ob Eichhörnchen-, oder Berg- und Talbahn, Sprungkissen, Spaßfahrräder, Riesenrutschbahnen oder Spielwiese - das vielseitige Gelände hatte für die 35 mitgereisten Mütter und Kinder viel zu bieten. Dass die Lochmühle ein ehemaliger Bauernhof ist, kann man an den vielen Tieren noch gut erkennen, auch wenn der Streichelzoo Corona-bedingt derzeit nicht öffnen kann. Am Ende des Tages, nach dem gemeinsamen Picknick, mit Geburtstagskuchen und den von den Familien mitgebrachten, internationalen Spezialitäten, waren sich alle einig: Da wollen wir wieder hin.

Wer sich zukünftig bei Ausflügen anschließen will oder einfach nur zum Müttercafé (immer dienstags ab 9 Uhr im Nordstadtzentrum) kommen möchte, ist herzlich willkommen. Die konkreten Einzelheiten für die weiteren Aktivitäten, beispielsweise in den Herbstferien, können bei der Beratungsstelle Aktino (0641/ 9312469) erfragt werden.

Nähere Informationen finden sich auch auf der Homepage www.aktion-verein.org.