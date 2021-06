20 weitere mögliche Geschädigte melden sich bei Gießener Polizei

Von einem Mitarbeiter des Testzentrums am Berliner Platz sollen negative PCR-Befunde gefälscht worden sein. Foto: Lemper

GIESSEN - Bisher steht eine potenzielle Schadenssumme von 14 160 Euro im Raum, gibt es 177 Verdachtsfälle. Kommen noch mehr hinzu? Bis Mittwochnachmittag haben sich 20 weitere mögliche Geschädigte gemeldet, die offenbar über Unregelmäßigkeiten nach ihrem Besuch im Corona-Testcenter am Berliner Platz gestolpert sind, berichtet Polizeisprecher Jörg Reinemer auf Anfrage des Anzeigers. Konkret geht es um den Vorwurf, es seien (negative) gefälschte PCR-Befunde übersandt und damit zu Unrecht 79,90 Euro pro Test abkassiert worden, ohne dass die Proben je wirklich in einem Labor untersucht worden wären.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt daher wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges gegen zwei Männer: einen 41-jährigen Mitarbeiter und den 48 Jahre alten Betreiber, bei dem allerdings noch nicht klar sei, ob und inwieweit er involviert sei. Es gelte die Unschuldsvermutung. Dennoch wurden "diverse Beweismittel" und Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Ob es zu einer Anklageerhebung kommt, hängt natürlich davon ab, ob Manipulationen tatsächlich hinreichend nachgewiesen werden können. Der 41-Jährige hatte bei einer ersten Befragung immerhin eingeräumt, gefälschte Ergebnisse verschickt zu haben.

Die strafrechtliche Seite ist das eine. Über die Frage einer besseren Kontrolle und wer dafür zuständig sein soll, wird dagegen seit Tagen gestritten. Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat jedenfalls schon mal "eine Reihe von Informationen beim Betreiber angefordert", die "intensiv geprüft" würden, betont Pressesprecher Dirk Wingender gegenüber dem Anzeiger. Seitens des Gesundheitsamtes sei die Beauftragung aber noch nicht entzogen worden. Ob das hessische Sozialministerium hier inzwischen aktiv geworden ist, ließ sich bis Redaktionsschluss nicht verifizieren. Auch an Fronleichnam war zumindest noch geöffnet.

In der 25. Allgemeinverfügung des Landkreises Gießen ist grundsätzlich geregelt, dass "zur Vermeidung der Verbreitung möglicher Infektionen mit dem Coronavirus" ärztlich oder zahnärztlich geführte Einrichtungen, medizinische Labore, Apotheken sowie Rettungs- und Hilfsorganisationen beauftragt werden, "Testungen von asymptomatischen Personen" durchzuführen. Dadurch ist gewährleistet, dass an einer Vielzahl von Standorten mindestens einmal wöchentlich und unkompliziert kostenlose Bürgertests gemacht werden können. Fällt ein solcher Schnelltest positiv aus, besteht zudem ein Anspruch auf einen valideren, weil spezifischeren PCR-Test. Oft wird aber zum Beispiel auch für Urlaubs- und Flugreisen ein solcher negativer PCR-Befund verlangt. Die Kosten dafür sind dann selbst zu bezahlen

Wenn Auflagen nicht richtig umgesetzt respektive gegen Vorgaben verstoßen wird, könne eine Beauftragung wieder entzogen oder widerrufen werden, erklärt Dirk Wingender. Unter Umständen könne ein Testzentrum also geschlossen werden. Im Fall des Betriebes am Berliner Platz sei indes "zunächst der weitere Ermittlungsverlauf abzuwarten". Im Übrigen fehle für die Gesundheitsämter die rechtliche Grundlage, die Abrechnung der Tests zu beaufsichtigen. Deren Verantwortung bezieht sich vielmehr darauf, ob ein Hygienekonzept existiert und eingehalten wird. Alle bekannten Testzentren im Landkreis seien nach der Eröffnung von einem Team des Gesundheitsamtes und der Ordnungsämter begangen und überprüft worden. Dies geschehe ebenfalls, wenn Änderungen an der Testverordnung in Kraft treten oder Hinweise vorliegen. "Bisher blieb es stets bei mündlichen Ermahnungen, bei erneuten Kontrollen waren die Mängel beseitigt", so der Kreissprecher.

Abgerechnet werden die Bürger-Schnelltests mit jeweils 18 Euro über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen. Die KV sammelt die Belege, leitet sie an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) in Bonn weiter und überweist schließlich das von dort erhaltene Geld an die Testzentren. Von der Teststelle am Berliner Platz sei bisher allerdings noch keine Kostenerstattung gewünscht worden, berichtet KV-Sprecher Karl M. Roth. Sollte das passieren, werde jedoch nichts ausgezahlt, bis das laufende Verfahren abgeschlossen sei.