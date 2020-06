200 Euro für Jüdische Gemeinde

Jetzt teilen:

GIESSEN (ee). Mit 200 Euro unterstützt die Kleiderstube Wäschek(l)ammer der evangelischen Kirchengemeinde Großen-Linden die Arbeit der Jüdischen Gemeinde in Gießen. Dr. Heinz-Lothar Worm überreichte bei einem Besuch in der Gießener Synagoge den Spendenscheck an den Vorsitzenden Dr. Dow Aviv. Bei einem Rundgang ging dieser auf die Geschichte die Neugründung der Gemeinde in Gießen und der Errichtung des jüdischen Gemeindezentrums ein. Bei der Eröffnung waren es 60 Mitglieder, heute sind es etwa 370. "Wir haben nicht mit einer solchen Erhöhung gerechnet", so Aviv. Diese kam durch den Zuzug jüdischer Mitbürger aus dem Osten in den 1990er Jahren. Die Jüdische Gemeinde Gießen zählt zu den orthodoxen Gemeinden. Das Geld soll für die Bibliothek verwendet werden.