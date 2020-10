200-Euro-Spende für Grundschüler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Ortsverein Rödgen der AWO Gießen überbrachte dem Förderverein der Hedwig-Burgheim-Schule eine Spende in Höhe von 200 Euro. Schulleiterin Nina Schäfer und Vorstandsmitglied Uschi Follert nahmen die Spende von Monika Balser und Anne Mohr dankend an. Die Zuwendung kommt den Schülern der Grundschule zugute. Der traditionelle Seniorennachmittag in Rödgen kann dieses Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden, sonst hätten sich die Kinder dort mit einer Aufführung bedanken können. Gemeinsam mit dem Kollegium wird der Förderverein darüber beraten, welches Material von dem Geld angeschafft wird.