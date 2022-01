200 Flüchtlinge in Gießener Einrichtung Corona-positiv

Mehr als 200 Flüchtlinge sind in Gießen mit dem Coronavirus infiziert. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

GIESSEN - Bei so genannten Corona-Reihentestungen in der Gießener Erstaufnahmeeinrichtung sind bis Dienstagabend insgesamt 191 Personen PCR-positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Die Reihentestung erfolgte unter Personen, die am Standort Gießen in Unterkünften in Leichtbauweise untergebracht sind", heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Bereits zuvor seien demnach 66 Personen in weiteren Teilen des Standorts Gießen positiv getestet worden. Insgesamt leben mit Stand Mittwoch 1997 Flüchtlinge in der Einrichtung in Gießen.

Das Gesundheitsamt stehe in Abstimmung mit dem Betreiber, dem Regierungspräsidium Gießen, das mit der Umsetzung der entsprechenden Quarantänemaßnahmen beauftragt wurde, so der Landkreis in seiner Mitteilung. Testungen und Impfungen von Bewohnern nehme der medizinische Dienst der Erstaufnahmeeinrichtung selbst vor.